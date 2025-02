Telefonata tra Trump e Putin: verso negoziati di pace sull’Ucraina? Il Cremlino invita il Presidente Usa a Mosca

“Ho appena avuto una lunga e altamente produttiva telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Abbiamo discusso di Ucraina, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale, il potere del dollaro e vari altri argomenti”. Così Donald Trump ha annunciato su Truth il colloquio con il leader del Cremlino, scatenando un’ondata di reazioni e speculazioni sulle implicazioni geopolitiche.

Un contatto diretto per la pace?

A confermare la conversazione è stato anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha dichiarato che la telefonata tra Putin e Trump si è protratta per circa un’ora e mezza. Un’interazione che potrebbe segnare una svolta nelle trattative per la pace tra Mosca e Kiev, in un momento in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice disposto a valutare anche ipotesi di scambio territoriale.

Accordi e prossime mosse

Sempre su Truth, Trump ha rivelato che lui e Putin hanno concordato di “lavorare insieme, molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni”. Inoltre, l’ex presidente americano ha reso noto di aver avviato il processo per i negoziati: “Ho chiesto al segretario di Stato Marco Rubio, al direttore della CIA John Ratcliffe, al consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz e all’inviato speciale Steve Witkoff di guidare i colloqui. Sono fermamente convinto che avranno successo”.

Nel frattempo, dal Cremlino giunge la conferma di un invito ufficiale a Trump per una visita a Mosca, un gesto che potrebbe preludere a un incontro storico tra i due leader. Il portavoce Peskov ha inoltre sottolineato che si sta lavorando a “una soluzione di lungo termine per l’Ucraina“, ribadendo la volontà di avviare negoziati immediati.

Zelensky in allerta

Le dichiarazioni di Trump e Putin gettano un’ombra di incertezza sulla posizione di Zelensky, che osserva con attenzione l’evolversi della situazione. L’eventualità di un confronto diretto tra Trump e il leader ucraino potrebbe rappresentare un punto di svolta nel conflitto, ma restano molte incognite su tempi e modi di un possibile accordo.

Con i riflettori internazionali puntati sulla vicenda, la telefonata tra Trump e Putin si rivela un tassello chiave nel complesso scacchiere della geopolitica globale.