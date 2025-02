Sanremo, bufera su Cristicchi: furiose polemiche su alcune dichiarazioni, “Eroe della destra e dei Pro Vita”

Vecchie dichiarazioni di Simone Cristicchi tornano a galla durante il Festival di Sanremo 2025, scatenando il dibattito sui social. A riportarle è Selvaggia Lucarelli, riaccendendo polemiche su maternità surrogata, foibe e politica.

Il post del 2023 e la critica sulla maternità surrogata

La controversia nasce da un post pubblicato da Cristicchi nel marzo del 2023, in cui il cantautore esprimeva una posizione netta contro la maternità surrogata: “Vorrei vivere in un mondo dove la maternità surrogata venga abolita”. Le parole, riportate sui social da Selvaggia Lucarelli, sono riemerse proprio mentre l’artista si trova tra i favoriti del Festival con il brano Quando sarai piccola, tra i più votati nelle prime due serate.

La giornalista, ospite fissa del DopoFestival, ha anche espresso perplessità sul modo in cui il cantautore ha raccontato l’Alzheimer nella sua canzone: “Ha scelto di raccontare la parte più delicata, ma c’è anche quella dolorosa, fatta di rabbia e fatica. Non dico che sia una canzone furba, ma racconta solo un pezzo di verità”.

La questione foibe e l’onda politica

Non è solo il post sulla maternità surrogata a infiammare il dibattito. Il Secolo d’Italia ha ripescato una recente intervista in cui Cristicchi ha ricordato le critiche ricevute per lo spettacolo Magazzino 18, dedicato all’esodo giuliano-dalmata e alle foibe: “Mi sono inimicato una parte politica, ma non mi è interessato perché volevo raccontare questa storia”.

Un dettaglio che ha alimentato le reazioni social, portando alcuni utenti a definirlo un “eroe della destra e dei Pro Vita”. Commenti come “Cristicchi è di destra, sostenitore dei movimenti Pro Vita e contro la maternità surrogata” si sono moltiplicati su X.

La replica e la tempesta social

Nonostante le polemiche, il cantautore ha provato a smarcarsi da un’etichetta politica netta: “Non è tutto di un colore o di un altro, mi sono sempre sentito un libero pensatore”. Ma nel clima infuocato del Festival di Sanremo, le onde social continuano a investire il suo nome, dividendo pubblico e opinione pubblica.