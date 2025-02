Autista salva la vita a un bimbo colto da una grave crisi respiratoria su un Flixbus, “Ho fatto solo il mio dovere”

Un bimbo ha avuto una crisi respiratoria a bordo di un Flixbus sulla tratta Barcellona-Monaco di Baviera. L’autista Isabel Benavides è intervenuta e gli ha salvato la vita.

L’emergenza durante il viaggio

Momenti di paura su un Flixbus diretto da Barcellona a Monaco di Baviera, quando un bambino in viaggio con il padre ha improvvisamente accusato difficoltà respiratorie. L’episodio è avvenuto nei pressi di Lugano e ha richiesto un intervento tempestivo da parte dell’autista del pullman.

Il padre del bambino ha subito allertato Isabel Benavides e il secondo autista a bordo. Mentre il collega contattava i soccorsi, la conducente ha iniziato il massaggio cardiaco nel tentativo di rianimare il piccolo passeggero.

L’intervento decisivo dell’autista

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, la prontezza di Benavides è stata determinante nel risolvere la situazione. “La rapidità d’azione della conducente ha fatto la differenza nell’evoluzione di una vicenda che, anche per le circostanze particolari del contesto, poteva avere risvolti drammatici”, ha sottolineato Flixbus in una nota.

L’autista, in servizio per il Gruppo STAT di Casale Monferrato, ha commentato così il suo intervento: “Sono felice per la riconoscenza che mi è stata espressa, d’altra parte non ho fatto che il mio dovere”. Ha poi aggiunto: “L’avrei fatto per qualunque persona a bordo: sono situazioni difficili, ma bisogna sempre essere lucidi e usare la testa. Un ringraziamento speciale va al collega che era in servizio con me, per la sua collaborazione”.