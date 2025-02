Prodi al centro della scena, ma Delrio frena: “Serve una leadership giovane e nuova. La Schlein? Ha il talento di Renzi”

L’ex premier Romano Prodi torna protagonista del dibattito politico tra apparizioni televisive, libri e la denuncia che ha innescato il caso Almasri. Ma nel Pd c’è chi esclude un suo ritorno in campo: Graziano Delrio chiude la porta e ribadisce la fiducia in Elly Schlein.

Il ritorno mediatico di Prodi e l’ipotesi politica

Nelle ultime settimane il nome di Romano Prodi è tornato con forza sulla scena politica, tra ospitate televisive, presentazioni di libri e partecipazioni a dibattiti pubblici. L’attenzione è aumentata dopo la denuncia presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti, che ha aperto il caso Almasri, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di diversi esponenti del governo, Giorgia Meloni compresa.

L’attivismo dell’ex premier ha alimentato speculazioni su un possibile ritorno in politica, ipotesi che divide il centrosinistra: c’è chi lo vorrebbe come guida e chi, invece, ritiene sia tempo di un rinnovamento generazionale.

Delrio frena: “Abbiamo bisogno di una figura nuova”

Tra chi si oppone a un ritorno di Prodi c’è Graziano Delrio, che ha liquidato rapidamente la questione durante un’intervista a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Alla domanda se l’ex premier possa essere il leader della sinistra del futuro, ha risposto senza esitazioni: “Romano sta dando un contributo eccezionale con i suoi interventi, ma noi abbiamo bisogno di una persona giovane e nuova”.

Delrio ha poi ribadito il sostegno a Elly Schlein, attuale segretaria del Pd: “Per me, in questo momento, quella persona è Elly Schlein, visto che è la leader del partito più forte”.

“Schlein ha il talento di Renzi”

Il confronto sulla leadership si è poi spostato sul piano del carisma, con Delrio che ha dichiarato di vedere in Schlein un potenziale simile a quello che individuò in passato in Matteo Renzi: “In lei vedo il talento che avevo visto in Renzi”.

Il dibattito sulla guida della sinistra, dunque, resta aperto, ma nel Pd la linea appare chiara: il futuro del partito passa dal rinnovamento, senza guardare al passato.