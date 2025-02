Vittorio Feltri attacca Ilaria Salis: “Non ha mai smesso di dire stupidaggini”

In un editoriale su IlGiornale.it, Vittorio Feltri critica duramente Ilaria Salis, deputata europea nota per il suo impegno sui diritti umani. Le sue parole riaccendono il dibattito sulla riforma del sistema carcerario.

L’attacco di Feltri e la polemica sulla detenzione di Salis

Le dichiarazioni di Feltri su Salis non sono passate inosservate. Il giornalista ha ripreso il percorso politico dell’attivista, ironizzando sulla sua elezione al Parlamento europeo dopo il periodo di detenzione in Ungheria. “Personalmente non ho mai perso di vista la Salis. Voi ve la ricorderete la detenuta in Ungheria? Non ha mai smesso di dire stupidaggini. Poi è stata eletta, grazie alla sinistra, e ovviamente è passata direttamente dal carcere al Parlamento”, ha scritto nel suo editoriale.

Il tono sarcastico e provocatorio non sorprende, dato il suo stile abituale. Tuttavia, le parole di Feltri hanno diviso l’opinione pubblica tra chi lo sostiene e chi lo accusa di attaccare l’attivista senza entrare nel merito delle sue proposte.

Il dibattito sulla riforma carceraria

Il punto centrale dello scontro riguarda la proposta di Ilaria Salis di riformare il sistema carcerario, riducendo l’uso della detenzione e promuovendo alternative più umane. Una posizione che Feltri critica senza mezzi termini, lasciando intendere che il tema venga strumentalizzato dalla sinistra.

Il dibattito resta aperto: da un lato, chi difende la necessità di un approccio più moderno e civile al sistema penitenziario; dall’altro, chi ritiene che proposte di questo tipo siano poco realistiche o ideologiche. Le parole di Feltri, come spesso accade, hanno acceso gli animi e riportato la questione al centro della discussione politica.