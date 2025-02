Uomini e Donne, Francesca e Gianluca relazione breve, la fine della storia dopo solo dieci giorni dalla scelta

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino si sono separati dieci giorni dopo la loro scelta a “Uomini e Donne”. Un amore nato sotto i riflettori che si è spento in poco tempo.

La fine della storia a dieci giorni dalla scelta

Sono passati solo dieci giorni da quando Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino avevano deciso di lasciare insieme il programma “Uomini e Donne”, ma la loro relazione sembra essere già giunta al capolinea. La notizia, riportata in esclusiva dall’esperto di gossip Amedeo Venza, ha sorpreso molti. I due, che avevano scelto di uscire dal dating show di Maria De Filippi, avrebbero affrontato una rottura a causa di alcune divergenze caratteriali. Un amore che, purtroppo, non ha trovato la giusta sintonia tra le parti.

Le voci che circolano sulla fine della relazione parlano di incompatibilità di carattere tra i due, con alcuni dettagli che non dipingono un quadro idilliaco. Secondo quanto riportato da chi sarebbe vicino a Francesca, la tronista non avrebbe mostrato l’interesse sperato nei confronti del corteggiatore. Si racconta che lei, infatti, non rispondeva direttamente alle telefonate di Gianluca, preferendo far rispondere le sue amiche. Segno che la connessione tra i due non era forse così forte come sembrava in un primo momento.

Il commento di Manuel Maura

Dopo la notizia della rottura, è intervenuto anche Manuel Maura, ex storico di Francesca Sorrentino, che aveva partecipato insieme a lei a “Temptation Island”. Maura ha espresso il suo parere sulla scelta fatta dalla tronista, dicendo che non crede che la decisione di Francesca di continuare a frequentare Gianluca fosse motivata da un sentimento sincero. “Secondo me ha scelto Gianluca perché si è fatta prendere dal momento. Aveva eliminato Gianmarco Meo e le era rimasto solo lui, quindi hanno deciso di continuare a conoscersi fuori”, ha dichiarato Maura. L’ex corteggiatore non ha avuto parole di elogio per il nuovo compagno di Francesca, anzi, ha dichiarato che Gianluca non fosse alla sua altezza e che la sua partecipazione al programma fosse probabilmente motivata più dalla ricerca di visibilità che da un reale interesse verso la tronista.

Anche se la rottura tra i due è avvenuta a distanza di pochi giorni dalla loro scelta, i motivi sembrano essere chiari: una relazione che non ha trovato le basi solide per crescere al di fuori delle telecamere. Nulla lascia pensare che i due possano riprendersi, anche se non sono mancate le speranze iniziali di chi li vedeva come una coppia destinata a restare insieme.