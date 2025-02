Clara al Festival di Sanremo 2025: “Salvini mi mette i like di notte”

Clara racconta la sua esperienza a Sanremo 2025, tra emozioni musicali e un curioso episodio con Matteo Salvini, tra like e risate notturne.

Un debutto di successo a Sanremo per Clara

Il Festival di Sanremo 2025 sta offrendo a Clara un’importante opportunità di visibilità, con la sua partecipazione tra i 29 artisti in gara. La cantautrice, che ha già avuto l’onore di calcare il palcoscenico dell’Ariston con il brano “Febbre”, si prepara a un’altra esibizione in duetto con il celebre gruppo Il Volo, portando in scena la celebre canzone “The Sound of Silence” di Simon and Garfunkel. L’emozione di questa esperienza, tuttavia, non è l’unica a contraddistinguere il suo cammino al Festival, che si sta rivelando un’importante occasione per far conoscere anche altre sfaccettature della sua carriera.

Intervistata dal giornalista Nino Luca per il Corriere della Sera, Clara ha avuto modo di condividere non solo la sua passione per la musica, ma anche i sogni e le aspirazioni professionali che la animano. Tra questi, spicca il desiderio di collaborare con artisti internazionali di grande calibro, come Tyla, e di lavorare al fianco di un regista di fama come Paolo Sorrentino, con il quale spera di realizzare presto un progetto cinematografico. La cantautrice, inoltre, ha parlato di alcune delle sue canzoni preferite, come “Sono solo parole” di Noemi, che ha sempre avuto il potere di emozionarla profondamente. Non è mancato anche un riferimento alla leggendaria Mina, alla quale Clara ha recentemente scritto una lettera, pur senza ricevere risposta: “Mina, per favore, rispondimi!”.

Il curioso episodio con Matteo Salvini

Tuttavia, l’intervista ha svelato anche un episodio piuttosto curioso che riguarda il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Nel corso della conversazione, Clara ha scherzosamente rivelato che Salvini sarebbe solito metterle dei “like” di notte sui social. Quando il giornalista ha chiesto maggiori dettagli su questa affermazione, la cantante ha reagito con una risata, lasciando però intendere che la vicenda fosse solo un divertente aneddoto. Nonostante la sua ironia, il commento ha inevitabilmente attirato l’attenzione, aggiungendo un tocco di leggerezza e curiosità a una conversazione altrimenti incentrata sulla musica e sulla carriera della giovane artista.

Nel frattempo, Clara continua a raccogliere consensi sia per la sua partecipazione al Festival che per la sua autenticità, riuscendo a conquistare il pubblico con la sua genuinità e il suo talento, destinati a lasciare un’impronta importante nella scena musicale italiana.