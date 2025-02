Benigni al Festival di Sanremo 2025: l’attesissimo ritorno sul palco, di cosa parlerà

Il comico toscano, già protagonista negli anni passati, aprirà la quarta serata di Sanremo con Carlo Conti. Le aspettative per il suo intervento sono altissime.

Il ritorno di Roberto Benigni al Festival di Sanremo

Nel contesto di un’edizione che si preannuncia piena di emozioni, il Festival di Sanremo 2025 ha già un protagonista annunciato: Roberto Benigni. Il celebre comico e attore, noto per le sue performance esuberanti e sempre ricche di contenuti, sarà presente alla quarta serata della manifestazione, quella dedicata ai duetti tra i concorrenti in gara. A confermare la sua partecipazione è stato il direttore artistico e presentatore Carlo Conti, che ha espresso il suo entusiasmo durante la conferenza stampa pre-evento.

“Stasera aprirò il festival con Roberto Benigni. Per me si realizza un sogno. L’avevo chiamato in tutti i miei precedenti festival senza riuscire. Stasera mi ha detto che vuole aprire il festival con me”, ha dichiarato Conti. Un momento che sembra segnare un’ulteriore rivincita per il presentatore, che non aveva mai avuto occasione di condividere il palco con Benigni nelle sue passate edizioni del Festival. La notizia ha sollevato grande curiosità tra gli appassionati di Sanremo e tra i giornalisti presenti, dato che non sono stati rivelati i dettagli del contenuto dell’intervento.

Un intervento che potrebbe sorprendere

Le aspettative sono alle stelle per l’intervento di Benigni, che potrebbe spaziare su diversi temi, come già accaduto nelle sue precedenti apparizioni al Festival. Non è difficile immaginare che Benigni possa riprendere temi che gli sono cari, come il suo amore per Dante Alighieri, oppure il discorso sulla Costituzione, che nel 2023 aveva suscitato molte reazioni e riflessioni. Tuttavia, visto il suo approccio imprevedibile, non si escludono anche momenti di riflessione più leggeri o, al contrario, interventi che potrebbero sollevare polemiche, come accaduto in passato.

Un’edizione ricca di successi per Conti

Nel frattempo, i numeri legati alla terza serata del Festival di Sanremo 2025 parlano chiaro: Carlo Conti continua a dominare sul piano degli ascolti. Con una media di 12.6 milioni di telespettatori e un share superiore al 50%, il Festival di Sanremo sta registrando risultati più che soddisfacenti. Un successo che, come accaduto in passato, non sorprende gli addetti ai lavori, ma che certamente pone Conti nella posizione di uno dei conduttori più apprezzati nel panorama televisivo italiano.

La sfida per la quarta serata sarà ora quella di mantenere alta l’attenzione del pubblico, con l’imminente esibizione di Benigni, che sicuramente non deluderà le aspettative.