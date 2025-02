Tony Effe a poche ore dalla quarta serata del Festival durissimo con Carlo Conti, lo umila con un messaggio che poi pubblica sui social: “Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare”

Tony Effe ha vissuto un momento di frustrazione durante il Festival di Sanremo quando gli è stato impedito di indossare una collana Tiffany&Co. durante la sua esibizione. Il rapper, al suo debutto sul palco dell’Ariston, ha deciso di condividere la sua versione dei fatti e di esprimere la sua disapprovazione tramite un messaggio rivolto a Carlo Conti.

La polemica sui gioielli e le regole del Festival

La serata in questione ha visto il rapper Tony Effe indossare gioielli di alta moda, tra cui una collana firmata Tiffany&Co., dal valore superiore ai 500.000 euro. Tuttavia, proprio poco prima di salire sul palco, gli è stato chiesto di rimuovere il prezioso accessorio. A quanto pare, la decisione è stata presa per rispettare una delle regole stabilite dal regolamento del Festival, che vieta agli artisti di indossare indumenti o gioielli che facciano riferimento a marchi, loghi o sponsor esterni.

Marcello Ciannamea, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, ha spiegato in conferenza stampa che la normativa è chiara: “L’artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi.” Il regolamento, quindi, vieta ogni tipo di riferimento pubblicitario che possa sembrare una promozione di terze parti durante le esibizioni.

Nonostante ciò, il caso di Tony Effe ha sollevato dei dubbi, poiché altri artisti in gara, come Elodie, hanno indossato gioielli della stessa marca senza subire la stessa sorte. In particolare, Elodie aveva scelto di sfoggiare una collana della collezione Elsa Peretti x Tiffany&Co. durante la seconda serata, senza apparenti problemi. Inoltre, Damiano David e Miriam Leone sono stati visti indossare pezzi di Alta Gioielleria di Bulgari, con il pubblico che non ha avuto modo di conoscere il valore esatto dei gioielli.

La reazione di Tony Effe e il messaggio a Carlo Conti

Durante la conferenza stampa, Tony Effe ha spiegato il suo disappunto per il trattamento ricevuto. “Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli come questa collana, quindi è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un’ora prima in camerino mi dicono che va bene tutto, poi prima di salire sul palco mi levi la collana. Io sono già teso di mio. Perché a me la levano e all’artista prima che magari ha la stessa collana no?” ha raccontato visibilmente contrariato.

In seguito, il rapper ha deciso di rivolgersi direttamente a Carlo Conti, presentatore del Festival, tramite un messaggio sui social: “Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare”.