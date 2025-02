La Rai: “Amadeus ancora conduttore di Sanremo? Le porte per lui sono apertissime”

Durante la conferenza stampa della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, un tema ha suscitato grande interesse tra i giornalisti: la possibile conferma di Amadeus alla conduzione di eventi Rai in futuro. La domanda, posta dall’inviato di Striscia la Notizia Enrico Lucci, ha riguardato il ritorno del conduttore alla guida della rete pubblica dopo le sue numerose edizioni al timone del Festival.

La risposta di Marcello Ciannamea: “Le porte della Rai sono sempre aperte per Amadeus”

A rispondere alla domanda sul futuro di Amadeus in Rai è stato il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, che ha chiarito senza esitazioni: “Le porte della Rai per Amadeus sono sempre aperte”. Secondo Ciannamea, l’impegno e il lavoro svolto dal conduttore non sono facilmente dimenticabili e la sua presenza ha avuto un impatto significativo sulla programmazione dell’emittente. Il direttore ha sottolineato come la Rai non chiuda mai le porte a nessuno e che, sebbene non ci siano certezze su eventuali progetti futuri, Amadeus rimane un personaggio che ha dato molto all’azienda.

Nel corso della conferenza, Lucci ha poi incalzato Ciannamea riguardo la possibilità di vedere di nuovo Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo nei prossimi anni. In risposta, Ciannamea ha rivelato che è ancora troppo presto per fare previsioni concrete: “Sono passati solo pochi anni e c’è ancora tempo per prendere delle decisioni. Due anni sono un periodo lungo e ci sarà modo di valutare con calma tutte le opzioni”, ha dichiarato il direttore, senza escludere nulla, ma lasciando intendere che ogni scelta sarà attentamente ponderata.

Il tono scherzoso della conferenza e le battute di Lucci

Il clima della conferenza stampa si è mantenuto comunque disteso, con qualche battuta che ha alleggerito il momento. Enrico Lucci ha scherzato sull’aspetto estetico dei conduttori, facendo riferimento alle lampade abbronzanti e agli eventuali costi per la Rai. Marcello Ciannamea ha prontamente risposto con un sorriso, ribadendo che ogni esigenza, anche quella di “abbronzatura”, è contemplata nel budget. Una battuta che ha fatto sorridere i presenti, ma che ha anche permesso di mantenere il tono rilassato dell’incontro.

Le incertezze sul futuro di Amadeus alla Rai rimangono

Insomma, le parole di Marcello Ciannamea non hanno chiuso alcuna porta ma hanno lasciato spazio a ulteriori sviluppi. Amadeus è stato ed è ancora un volto di riferimento per la Rai, ma la programmazione futura del Festival di Sanremo e dei suoi conduttori resta, per ora, un tema da esplorare con calma. Nonostante l’interesse del pubblico e dei giornalisti, la Rai non ha ancora preso decisioni definitive sul futuro del conduttore, confermando così che ogni scenario è possibile.