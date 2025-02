Mimmo Lucano, condanna definitiva e le reazioni contraddittorie della politica

Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, condannato a 18 mesi per falso in relazione alla gestione dei migranti. Esplodono le reazioni politiche, con alcuni che festeggiano e altri che attaccano il sistema giuridico.

Il caso Lucano: la condanna definitiva per falso

La vicenda che ha coinvolto Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e figura di spicco del movimento di accoglienza, si è conclusa con una sentenza definitiva della Corte di Cassazione, che lo ha condannato a 18 mesi di carcere, pena sospesa, per il reato di falso in relazione alla gestione dei fondi destinati all’accoglienza dei migranti. La sentenza ha avuto una risonanza mediatica notevole, suscitando una serie di reazioni contrastanti all’interno del panorama politico italiano.

Lucano, che per anni è stato considerato il simbolo di un modello di accoglienza integrata nella sua cittadina di Riace, ha visto cadere, nel corso del processo, le accuse più gravi di associazione a delinquere, peculato e truffa, ma la sua condanna per falso è diventata il fulcro del dibattito. I suoi sostenitori non hanno tardato a far sentire la loro voce, definendo il processo come un tentativo di demolire il modello di Riace e accusando il governo di destra di voler distruggere un’esperienza che ha dato visibilità internazionale al tema dell’immigrazione.

Le reazioni politiche e il contrasto con altri esponenti

Nel campo politico, le reazioni alla condanna sono state fortemente influenzate dalle posizioni ideologiche. L’europarlamentare Luca Casarini, che ha guidato la Ong Mediterranea, ha commentato la sentenza parlando di un processo “politico” e sostenendo che Lucano sia stato perseguitato per la sua azione in favore dell’accoglienza. Casarini ha rimarcato come Lucano fosse un fastidio per chi “vive sullo spargimento d’odio” e ha difeso il modello di Riace come esempio di solidarietà.

Al contrario, alcuni esponenti di Alleanza Verdi Sinistra e di altri gruppi progressisti non hanno esitato a esprimere la propria soddisfazione per la condanna di Lucano, pur riconoscendo che la sua figura sia stata simbolo di un’accoglienza alternativa al sistema tradizionale. Roberto Saviano, ad esempio, ha sottolineato come la condanna non scalfisca il valore umano del modello Riace, ma piuttosto rappresenti un attacco da parte di chi, secondo lui, gestisce il potere a favore di traffici illeciti e contro chi cerca asilo in Europa.

In questo clima di divisione, le reazioni degli elettori e dei cittadini sono state altrettanto polarizzate. I sostenitori di Lucano hanno visto la condanna come un atto di giustizia e come una vittoria della resistenza al sistema politico dominante, mentre i suoi critici hanno parlato di un’infrazione grave e meritata, nonostante le accuse precedenti siano state ritirate.

Le implicazioni politiche e il contrasto con la situazione attuale

In un clima politico sempre più teso, la condanna di Mimmo Lucano ha sollevato interrogativi sulla coerenza delle posizioni politiche, soprattutto da parte della sinistra. La contraddizione è evidente quando si osservano le critiche mosse a politici di destra, come Daniela Santanchè, accusata di reati non ancora definitivi, ma mai condannata, mentre un esponente di sinistra come Lucano viene condannato con sentenza definitiva, ma la sua permanenza nelle istituzioni non viene messa in discussione.

Questo episodio sembra essere solo uno degli ultimi capitoli di una lunga serie di scontri politici che sollevano il problema dei doppi standard nell’approccio alla giustizia e alla politica, soprattutto quando si tratta di immigrazione e accoglienza. In definitiva, il caso Lucano continuerà a essere un tema centrale nel dibattito pubblico italiano, con opinioni e interpretazioni che si fanno sempre più estreme.A