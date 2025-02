Giorgia Meloni trionfa con il 30%, FdI primo partito, Forza Italia al 9%, Pd al 23,5%

Nel più recente sondaggio Piepoli, Fratelli d’Italia (FdI) rimane il partito di punta, mentre il governo guidato da Giorgia Meloni mantiene una solida fiducia tra gli elettori italiani. La situazione politica continua a delinearsi con una chiara distinzione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione.

La fiducia nel governo Meloni

Nonostante un lieve calo dello 0,5%, Fratelli d’Italia continua a prevalere con il 30% dei consensi, consolidando la sua posizione di primo partito nel panorama politico italiano. La stabilità di Giorgia Meloni e della sua squadra di governo sembra dunque confermata, anche se gli equilibri tra le forze politiche rimangono dinamici.

Interessante è il dato che riguarda Forza Italia, il partito guidato da Antonio Tajani, che cresce dello 0,5%, raggiungendo così il 9%. Questo risultato si inserisce in un contesto in cui Matteo Salvini vede la Lega mantenere un livello stabile di consensi, attestandosi all’8,5%. Più indietro, al 1,5%, troviamo Noi Moderati di Maurizio Lupi, che non riesce a imporsi tra gli elettori. Il quadro della maggioranza si riflette quindi in una situazione di relativa stabilità, sebbene alcuni partiti minori non riescano a segnare significativi incrementi nei loro consensi.

Il centrosinistra: un campo largo ma in difficoltà

Per quanto riguarda il campo delle opposizioni, i segnali di crescita sono più deboli. L’unico partito che registra un incremento dei consensi è il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, che guadagna lo 0,5%, raggiungendo il 23,5%. In un panorama che mostra una certa difficoltà nel riconquistare consensi, il Movimento 5 Stelle, pur mantenendo il 11,5%, sembra non riuscire a decollare. La sfida per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che guidano Alleanza Verdi e Sinistra, è altrettanto ardua, con il partito stabile al 6%.

Un altro partito che registra un calo è Italia Viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,5%, arrivando anch’esso al 2,5%. Più o meno stabili anche Azione di Carlo Calenda, anch’essa fermo al 2,5%. Sebbene non emergano significativi cambiamenti nelle forze di opposizione, il quadro complessivo mostra come FdI resti l’unico partito a dominare la scena politica, nonostante le oscillazioni all’interno del governo e del centrosinistra.

Il crescente supporto a Sergio Mattarella

Un aspetto significativo del sondaggio riguarda la crescente fiducia nel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un momento di incertezze politiche, il sostegno popolare al Quirinale rimane forte: ben tre italiani su quattro continuano a riporre fiducia in Mattarella, confermando la sua centralità nel panorama politico italiano.

Con questi dati, il sondaggio sottolinea una stabilità nella leadership del governo e una continua divisione tra le forze politiche. La sfida sarà capire se queste tendenze si consolideranno o se nuove dinamiche politiche emergeranno nei prossimi mesi.