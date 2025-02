Sanremo, Cristicchi risponde alle critiche: “Mai strizzato l’occhio a nessuno, la mia integrità morale è solida”

Dopo la vittoria del Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2025, Simone Cristicchi replica alle accuse ricevute per il suo brano Quando ero piccola, difendendo la propria integrità artistica.

Cristicchi: “Non mi aspettavo certe critiche”

Nel post-Sanremo, Simone Cristicchi ha voluto rispondere ai commenti critici ricevuti sul suo brano, che affronta il delicato tema della malattia mentale e della cura dei genitori anziani.

“C’è stato qualcosina che non mi ha infastidito, ma che non mi aspettavo, perché è stata messa in dubbio la mia integrità morale”, ha dichiarato il cantautore.

Cristicchi ha difeso il suo percorso artistico, sottolineando di non aver mai fatto concessioni per convenienza:

“Io ho un percorso molto coerente, non ho mai strizzato l’occhio a nessuno. Ho sempre lavorato nella purezza e nell’integrità, con la coscienza pulita”.

“Grazie a Conti, ora si parla di questo tema”

Il cantautore ha poi espresso gratitudine nei confronti di Carlo Conti, che ha scelto il brano per il Festival:

“Me ne vado con un senso di gratitudine nei confronti di Carlo Conti, perché è stato lui a scegliere la canzone ed è grazie a lui che ora si può parlare di questo tema importante, che coinvolge tutti noi”.

“Il successo tra i giovani? Inaspettato”

Cristicchi ha infine commentato il sorprendente impatto della sua canzone sulle nuove generazioni:

“Quello che mi ha stupito è ciò che sta accadendo tra i giovani con questo brano. Non era assolutamente prevedibile, e fa parte dell’imponderabile”.

Il cantautore si è detto felice di essere stato scoperto da un pubblico più giovane, che lo sta conoscendo proprio grazie a Quando ero piccola:

“È un’opportunità per me di farmi conoscere da generazioni per le quali io non esisto. Ora invece hanno imparato a conoscermi e posso veicolare un messaggio di sensibilizzazione su un tema importante. È andato oltre ogni più rosea aspettativa”.

Con questa riflessione, Cristicchi chiude la sua esperienza sanremese con un bilancio positivo, nonostante le polemiche, sottolineando il valore del messaggio trasmesso dalla sua canzone.