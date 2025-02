Addio a Ilaria Iacoboni, giornalista e voce storica di Radio Capital, aveva 49 anni

Si è spenta a 49 anni Ilaria Iacoboni, giornalista e conduttrice di Radio Capital. Da tempo combatteva contro un tumore. Lasciano il compagno e il figlio.

Lutto nel giornalismo: è morta Ilaria Iacoboni

Un grave lutto colpisce il mondo della radio e del giornalismo. Ilaria Iacoboni, storica voce di Radio Capital, è scomparsa all’età di 49 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. La notizia della sua morte è stata resa pubblica oggi, martedì 18 febbraio, suscitando grande commozione tra colleghi e ascoltatori.

Nata a Napoli, Ilaria si era laureata all’Università La Sapienza di Roma. Durante la sua carriera ha lavorato in diverse testate, collaborando con Repubblica Tv e Rai, prima di approdare definitivamente in radio. Dopo un breve passaggio a Rds, nel 2001 è entrata a Radio Capital, dove ha trovato la sua dimensione professionale diventando una delle voci più riconoscibili dell’emittente.

Una carriera tra giornalismo e radio

A Radio Capital, Iacoboni ha condotto il Tg Zero, lavorando al fianco di grandi nomi come Vittorio Zucconi, Edoardo Buffoni e Michela Murgia. Il suo talento e la sua energia l’hanno resa una figura centrale nella redazione, apprezzata per la sua professionalità e per il suo carattere solare.

L’emittente ha voluto ricordarla con un messaggio commosso: “Siamo affranti”, si legge nella nota pubblicata sui canali ufficiali. Il direttore Edoardo Buffoni, con cui aveva lavorato negli ultimi anni, ha scritto un lungo messaggio di addio:

“È stata una colonna della redazione. Negli ultimi anni ha lavorato proprio con me, al Tg Zero, quando ancora era con noi Vittorio Zucconi. E poi con Michela Murgia e Mary Cacciola. Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica. Questo era il tratto più immediato di lei: portava allegria in redazione. Per due anni ha affrontato non uno, ma diversi tumori, con energia e speranza, insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12 anni. Ha provato ogni strada possibile, sperando di farcela. Nelle ultime settimane, però, la situazione è precipitata. Ilaria lascia un vuoto enorme in ciascuno di noi”.

L’addio di amici e colleghi

Sui social, sono moltissimi i messaggi di cordoglio di colleghi, amici e ascoltatori, che ricordano non solo la sua professionalità, ma anche il suo spirito positivo e la sua generosità. La sua voce e il suo entusiasmo resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ascoltarla e di lavorare con lei.