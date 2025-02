Lucio Presta diretto su Amadeus: “Si è allontanato per cattivi consigli in famiglia”

L’ex agente di Amadeus, Lucio Presta, torna a parlare della fine del loro rapporto. Secondo il manager, il conduttore sarebbe stato influenzato da consigli sbagliati ricevuti in famiglia.

La rottura tra Presta e Amadeus: “Ha deciso di andare altrove”

Dopo mesi di silenzio, Lucio Presta ha scelto di tornare sulla fine del legame professionale e umano con Amadeus. Ospite di “Maschio Selvaggio” su Rai Radio 2, il manager ha parlato delle cause che avrebbero portato alla separazione, puntando il dito contro l’influenza di chi gli stava accanto.

“A dicembre 2023 le strade mie e di Amadeus si sono separate perché lui ha deciso di andare altrove. Dopo quella decisione mi sembrava assurdo essere a Sanremo, quindi non ci sono andato. Ma il Festival era già pronto, lo avevamo organizzato insieme”, ha raccontato Presta, spiegando i motivi della sua assenza all’ultima edizione della kermesse musicale.

L’agente ha poi rivolto una critica diretta al conduttore e alla sua cerchia più stretta:

“Quando arrivi a una certa consapevolezza pensi di non aver più bisogno di nessuno. E poi, se sei mal consigliato, soprattutto in casa e in famiglia, rischi di non vedere più le cose che vedevi prima. Pensi di poter camminare da solo, ma la vita insegna che i grandi successi arrivano insieme, mai da soli”.

Le dichiarazioni precedenti: il riferimento alla notte di Capodanno

Non è la prima volta che Lucio Presta si esprime in modo critico nei confronti dell’ex assistito. Già in passato, aveva raccontato un episodio che lo aveva ferito profondamente:

“Lo stimo tantissimo, ma ha detto una cosa che non si fa nemmeno con chi ti ha fatto del male. Durante la trasmissione di Capodanno in Calabria, ha detto: ‘Presta sa quello che ha fatto’. Parole che non potevo accettare, perché ne andava della mia onorabilità. Per questo ho deciso di raccontare pubblicamente certi suoi comportamenti”.

Presta aveva poi aggiunto un commento sulle sue origini: “Noi calabresi abbiamo due difetti: siamo testardi e permalosi”.

La polemica su Cristicchi e la canzone scartata da Sanremo

Durante l’intervista, Presta ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Simone Cristicchi, il cui brano “Quando sarai piccola” era stato rifiutato da Amadeus per il Festival di Sanremo.

“È vero che Cristicchi aveva già presentato questa canzone, ma non ci trovo nulla di sbagliato. Forse non rispecchiava il tipo di percorso che il conduttore voleva seguire”, ha detto Presta, difendendo la scelta dell’ex direttore artistico.

Infine, ha ricordato l’edizione 2021 del Festival, sottolineando il coraggio di puntare su artisti emergenti in un momento in cui il pubblico giovane, a causa delle restrizioni Covid, era costretto a casa: