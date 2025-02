DiMartedì, Ucraina, Santoro sbotta: “L’UE irrilevante dice solo fesserie, la pace si decide tra USA e Russia!”

La questione della marginalità dell’Unione Europea nel conflitto tra Russia e Ucraina continua a sollevare polemiche e critiche, soprattutto ora che emergono nuove possibilità di negoziati tra Mosca e Washington. Secondo Michele Santoro, intervenuto a DiMartedì su La7, l’Europa è rimasta spettatrice di una partita che si gioca tra Stati Uniti e Russia, incapace di determinare il corso degli eventi e spesso allineandosi passivamente alle scelte di Washington.

Santoro ha criticato duramente la posizione dell’UE, evidenziando il fatto che, mentre gli americani trattano direttamente con i russi, i leader europei si limitano a seguire la linea dettata dagli Stati Uniti:

“Per tutto il tempo non hanno fatto altro che dire che quello che facevano gli americani era giusto. E ora che Trump sta per fare la pace, loro dicono: ‘No, dobbiamo dire la nostra’.”

Un’affermazione che sottolinea la mancanza di una strategia autonoma da parte dell’Europa, che si è trovata ad accettare decisioni imposte dall’esterno senza un vero potere negoziale.

Santoro ha poi puntato il dito contro la narrativa secondo cui sarebbe Volodymyr Zelensky a decidere la fine della guerra:

“Se non si siedono a un tavolo Putin e gli americani, la guerra non finirà mai.”

Secondo questa visione, il presidente ucraino è in realtà solo un attore subordinato a decisioni prese altrove, mentre le vere trattative si svolgono tra Mosca e Washington.

Infine, Santoro ha messo in discussione l’idea che la Russia rappresenti una minaccia per l’intera Europa:

“Noi spendiamo in armi cinque volte quello che spendono i russi, abbiamo quattro volte la popolazione della Russia, e continuiamo a dire questa balla che i russi vogliono invadere l’Europa. Ma come cavolo fanno che non riescono a prendere manco il Donbass?”