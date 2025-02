Schlein attacca Meloni dopo la condanna di Delmastro: “Circondata da una classe dirigente inadeguata, si dimetta”

Il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, critica duramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la condanna di Andrea Delmastro a otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio nel caso dell’anarchico Alfredo Cospito.

Schlein: “Delmastro usava segreti di Stato contro le opposizioni”

La sentenza nei confronti del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha riacceso lo scontro politico tra governo e opposizioni. Elly Schlein, leader del Pd, ha attaccato direttamente Giorgia Meloni, chiedendo le dimissioni di Delmastro:

“Delmastro è stato condannato per avere usato segreti di Stato contro le opposizioni. È una classe dirigente inadeguata. Meloni lo faccia dimettere, anziché continuare a mentire sui fondi alla sanità pubblica e a non fare nulla sulle bollette più care d’Europa”, ha dichiarato la segretaria dem.

La reazione della maggioranza

La condanna a otto mesi per Delmastro riguarda il caso della divulgazione di atti riservati sul regime detentivo di Alfredo Cospito, avvenuta nel 2023. Secondo l’accusa, il sottosegretario avrebbe rivelato informazioni riservate all’allora deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, utilizzate poi per attaccare l’opposizione in Parlamento.

Il verdetto ha alimentato il dibattito sulla tenuta della squadra di governo, con l’opposizione che chiede provvedimenti immediati. Meloni, però, non si è ancora espressa ufficialmente sulla possibilità di rimuovere Delmastro dal suo incarico.

Un nuovo fronte di scontro politico

Oltre alla vicenda giudiziaria, Schlein ha colto l’occasione per attaccare il governo su altri temi chiave, come i finanziamenti alla sanità pubblica e il caro energia, che continua a pesare sulle famiglie italiane.

Con la condanna di Delmastro, lo scontro tra maggioranza e opposizione si infiamma, mentre si attende la risposta definitiva della premier sulla sorte del sottosegretario.