Accoglienza regale di Sinner a Roma, per il suo ritorno in campo pronta una suite esclusiva per lui al Foro Italico

Dopo la squalifica di tre mesi concordata con la WADA, il numero uno al mondo si prepara al ritorno in grande stile agli Internazionali d’Italia con un trattamento speciale.

Un’accoglienza regale per Sinner a Roma

Dopo che la WADA ha definitivamente chiarito che il caso di Jannik Sinner non ha nulla a che fare con il doping, il team dell’azzurro è già al lavoro per pianificare al meglio il suo rientro in campo. Il tennista altoatesino, attualmente sospeso fino al 4 maggio, tornerà a giocare agli Internazionali d’Italia, torneo che segnerà il suo ritorno ufficiale nel circuito ATP.

Per accoglierlo al meglio, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha predisposto un trattamento d’eccezione. A svelarlo è stato il presidente Angelo Binaghi, che ha annunciato: “Jannik avrà una suite personale al Foro Italico, uno spazio esclusivo a vetri dove potrà rilassarsi, allenarsi e rimanere concentrato senza pressioni esterne”.

Oltre a questa area riservata, la FITP ha previsto altre novità per il torneo romano, tra cui tribune ampliate sul campo Pietrangeli e su altri campi secondari, così da garantire la massima visibilità anche agli altri tennisti italiani impegnati nella competizione. Inoltre, per la prima volta, sarà possibile allenarsi all’interno dello Stadio dei Marmi, un’opportunità mai concessa prima.

Le polemiche sulla squalifica e la risposta della WADA

Nonostante la chiarezza espressa dalla WADA, la tempistica della sospensione ha sollevato alcune polemiche. In particolare, alcuni giocatori e addetti ai lavori – tra cui Novak Djokovic – hanno espresso dubbi sulla coincidenza tra la fine della squalifica e l’inizio degli Internazionali d’Italia, ipotizzando un trattamento di favore.

A rispondere a queste accuse è stato il consulente generale della WADA, Ross Wenzel, che ha spiegato alla BBC che le sanzioni vengono applicate indipendentemente dal calendario sportivo. “Le regole sono chiare: una volta raggiunto un accordo, la squalifica entra in vigore immediatamente”, ha dichiarato Wenzel, sottolineando che la decisione è stata presa in conformità con il codice antidoping e non in funzione degli eventi in programma.

Secondo i termini dell’accordo, la sospensione di Sinner è stata retrodatata al 9 febbraio 2025, con scadenza il 4 maggio 2025, garantendogli così la possibilità di partecipare al torneo di Roma, che prenderà il via il 7 maggio.

Obiettivo: mantenere la forma fisica e mentale

Durante il periodo di stop, il team di Sinner sta lavorando affinché il tennista non perda il livello straordinario che lo ha portato a vincere l’Australian Open e a ottenere una striscia di 21 vittorie consecutive.

Il suo ritorno al Foro Italico sarà un evento attesissimo dal pubblico italiano, che lo attende con entusiasmo dopo settimane di discussioni e controversie. Con la sua suite personale e un’accoglienza da star, il numero uno del mondo potrà concentrarsi esclusivamente sul suo obiettivo: tornare a vincere e lasciare alle spalle ogni polemica.