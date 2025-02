Sondaggi 2025: FdI vola, Pd e Lega in calo, cresce Italia Viva, stabili M5S e FI

Fratelli d’Italia consolida la sua posizione con un +0,3%, mentre il Pd scende sotto il 23% per la prima volta in tre mesi. Italia Viva e Azione in ripresa.

Le intenzioni di voto: FdI in crescita, Pd in flessione

La Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana fotografa un quadro politico sostanzialmente stabile, con alcuni segnali di tendenza interessanti. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 29,8% (+0,3%), continuando il trend positivo delle ultime settimane. Il Pd arretra al 22,9%, perdendo 0,4 punti percentuali e scendendo per la prima volta sotto il 23% da tre mesi a questa parte.

Il Movimento 5 Stelle rimane fermo all’11,5%, mentre nel centrodestra Forza Italia si attesta al 9,3% (+0,1%), mantenendosi sopra la Lega, che scende leggermente all’8,5% (-0,1%).

La coalizione di centrosinistra, trainata dal Partito Democratico, si ferma al 31,1%, registrando una lieve flessione dello 0,1%, mentre il centrodestra cresce di 0,2 punti, raggiungendo il 48,6%.

Il centro in ripresa: Italia Viva e Azione guadagnano consensi

Un altro dato significativo riguarda la crescita dei partiti centristi. Italia Viva raggiunge il 2,7%, registrando il miglior risultato da quando si è sciolto il cartello elettorale Stati Uniti d’Europa. Questo incremento potrebbe essere legato alle recenti posizioni di Matteo Renzi su temi di attualità come il caso Almasri e la vicenda Paragon, che hanno riportato l’ex premier sotto i riflettori politici.

Anche Azione mostra segnali positivi, sfiorando il 3% (+0,3%), in coincidenza con la rielezione di Carlo Calenda alla guida del partito.

Nel dettaglio, le percentuali dei principali partiti sono le seguenti:

FdI : 29,8% (+0,3)

: 29,8% (+0,3) Pd : 22,9% (-0,4)

: 22,9% (-0,4) M5S : 11,5% (=)

: 11,5% (=) Forza Italia : 9,3% (+0,1)

: 9,3% (+0,1) Lega : 8,5% (-0,1)

: 8,5% (-0,1) Verdi/Sinistra : 6,1% (=)

: 6,1% (=) Azione : 2,9% (+0,3)

: 2,9% (+0,3) Italia Viva : 2,7% (+0,1)

: 2,7% (+0,1) +Europa : 2,0% (+0,1)

: 2,0% (+0,1) Noi Moderati: 0,9% (-0,2)

Per quanto riguarda le coalizioni, la Supermedia YouTrend/Agi registra i seguenti valori: