Sinner inarrestabile vince anche se non gioca, resta numero uno ATP mentre Alcaraz e Zverev perdono malamente

Nonostante la sua assenza dai tornei, Jannik Sinner mantiene il primato mondiale nel ranking ATP. Alcaraz e Zverev mancano l’occasione di ridurre il divario.

Alcaraz eliminato a Doha dopo un percorso accidentato

Mentre Jannik Sinner si gode il suo momento di pausa, i diretti inseguitori nel ranking ATP falliscono il tentativo di avvicinarsi alla vetta. Nei due tornei ATP 500 della settimana, disputati a Doha e Rio de Janeiro, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev hanno avuto la possibilità di conquistare punti preziosi, ma entrambi sono stati eliminati prematuramente.

Lo spagnolo ha iniziato il suo percorso in Qatar con una vittoria sofferta contro l’italiano Luca Nardi, attuale numero 85 ATP. Dopo aver dominato il primo set per 6-1, Alcaraz ha perso concentrazione nel secondo, permettendo a Nardi di rimontare e chiudere 6-4. Nel terzo set, il numero 2 del mondo ha ritrovato il suo gioco, chiudendo il match 6-3 e assicurandosi un posto nei quarti di finale.

L’avventura di Alcaraz a Doha, però, si è interrotta bruscamente nei quarti contro il solido Jiri Lehecka, numero 25 ATP. In un match equilibrato, il ceco ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, eliminando lo spagnolo dopo oltre due ore di battaglia e negandogli l’accesso alla semifinale contro Jack Draper.

Zverev cade ai quarti a Rio de Janeiro

Contemporaneamente, nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, Alexander Zverev ha vissuto un percorso altrettanto turbolento. Dopo un avvio convincente, il tedesco ha trovato sulla sua strada l’argentino Francisco Comesana, autore di una sorprendente eliminazione del cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero 6 del torneo.

Zverev è partito bene, conquistando il primo set per 6-4, ma l’argentino ha cambiato marcia e ha ribaltato la partita con un 6-3, 6-4 nei due set successivi. La pressione del pubblico e le continue variazioni di ritmo del suo avversario hanno messo in difficoltà il tedesco, che ha dovuto dire addio al torneo e alla possibilità di guadagnare punti preziosi nella corsa verso il numero uno del ranking.

Sinner resta saldo in vetta al ranking ATP

L’eliminazione anticipata di Alcaraz e Zverev conferma la solidità di Jannik Sinner al vertice del ranking ATP. I suoi rivali non sono riusciti a sfruttare l’assenza dell’altoatesino per ridurre il distacco, mantenendo così inalterata la classifica.

Con la stagione ancora lunga e numerosi tornei di rilievo in programma, la lotta per la leadership del tennis mondiale resta aperta. Tuttavia, Sinner continua a dimostrare che, anche senza scendere in campo, è l’uomo da battere.