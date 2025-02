Papa Francesco, appena diffuso l’ultimo bollettino medico: “Condizioni gravi”

Le condizioni di Papa Francesco restano gravi, ma nella notte il pontefice ha potuto riposare tranquillamente, un segnale di leggero miglioramento. Gli aggiornamenti medici ufficiali dalla Santa Sede confermano che, nonostante la stabilizzazione, il Papa rimane sotto stretto monitoraggio.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli, la situazione resta critica

Papa Francesco, ricoverato da venerdì 14 febbraio all’ospedale Gemelli di Roma, sta affrontando una situazione sanitaria complessa. Dopo una giornata di preoccupazioni il 21 febbraio, seguita da una crisi respiratoria che ha richiesto l’intervento con ossigeno ad alti flussi, la Sala Stampa Vaticana ha riferito che il pontefice ha riposato durante la notte, senza alcun aggravamento. Tuttavia, la sua prognosi resta riservata, e i medici hanno sottolineato che non è ancora fuori pericolo. La situazione rimane monitorata, con una valutazione continua da parte dei medici curanti.

Le difficoltà respiratorie, collegate probabilmente ad una polmonite bilaterale, sono state confermate da una TAC e hanno portato all’adozione di una terapia specifica. Nonostante il quadro sanitario, non sono state riscontrate infezioni acute e la febbre non è presente, il che lascia una piccola speranza per un miglioramento graduale. Tuttavia, i medici hanno precisato che, sebbene non ci siano segnali di allarme immediati, la situazione è ancora delicata.

La salute del Papa: aggiornamenti medici e prognosi incerta

Nel corso dell’ultimo incontro con i giornalisti, il medico personale di Papa Francesco, Alessandro Azzoni, ha spiegato che il pontefice è stato inizialmente ricoverato per una dispnea legata a una forma influenzale. Dopo i primi trattamenti a domicilio, la situazione ha richiesto un ricovero ospedaliero per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nei giorni successivi con l’aggravarsi della polmonite, che ha spinto i medici ad intensificare le cure.

Con 88 anni, il Papa presenta una condizione fisica che lo rende particolarmente vulnerabile, e questo ha reso necessario un intervento medico intensivo. I medici, pur dichiarando che la situazione è sotto controllo, hanno ricordato che ogni evoluzione è possibile, e che, purtroppo, la prognosi rimane incerta. Al momento, il Papa non è costretto a letto e mantiene un buon umore, nonostante le difficoltà.

Le parole di Papa Francesco sono state chiare: ha richiesto che la verità sulla sua condizione venga resa nota ai fedeli, sottolineando la necessità di trasparenza in un momento così delicato. La sua richiesta è stata accolta positivamente, e il Vaticano sta garantendo aggiornamenti regolari, affinché la comunità mondiale possa rimanere informata sugli sviluppi.