Fedez, riconoscimento di Selvaggia Lucarelli: “Battito è un buon pezzo”

Selvaggia Lucarelli ha recentemente elogiato il rapper Fedez per il suo comportamento strategico e la canzone “Battito”. Nonostante le divergenze, la giornalista ha riconosciuto il valore della sua musica.

Il riconoscimento di Selvaggia Lucarelli a Fedez: un’analisi lucida e strategica

La figura di Fedez è sempre stata al centro di discussioni, tra ammiratori e detrattori. Tuttavia, negli ultimi tempi, la sua immagine è stata oggetto di un certo riscatto, complice anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Battito”. È proprio a questa performance che Selvaggia Lucarelli, una delle giornaliste più critiche nei suoi confronti, ha deciso di fare un’analisi approfondita, riconoscendo alcuni meriti al rapper milanese.

Nel contesto del programma Far West, trasmesso ieri sera, Lucarelli ha ammesso che la canzone di Fedez, “Battito”, è indubbiamente un buon pezzo. “La mia onestà intellettuale mi impone di dire che è un pezzo molto orecchiabile, che funziona in radio e fa il suo dovere”, ha dichiarato la giornalista, seppur ammettendo che il genere musicale non rientri tra i suoi preferiti. Questo riconoscimento, tuttavia, non si limita solo alla musica, ma si estende anche alla strategia con cui il rapper ha affrontato il palco sanremese.

La strategia di Fedez al Festival di Sanremo: tra basse luci e alti riscontri

Secondo Lucarelli, la partecipazione di Fedez al Festival è stata ben ponderata. “Fedez è arrivato con una canzone che sta andando bene su Spotify“, ha commentato, evidenziando come il rapper abbia sfruttato una strategia ben precisa per affrontare la sua recente crisi reputazionale. “Ha giocato in maniera molto intelligente”, ha aggiunto la giornalista, sottolineando come il rapper abbia saputo presentarsi con un atteggiamento umile e pacato, in netta contrapposizione con il suo solito stile provocatorio.

La scelta di Fedez di mantenere un basso profilo, circondato da una folta schiera di collaboratori, tra cui il mental coach e le guardie del corpo, ha contribuito ad alimentare l’immagine di un artista desideroso di concentrarsi sulla musica e di mettere da parte le polemiche passate. Tuttavia, Lucarelli non ha nascosto il suo scetticismo riguardo alla durata di questa versione “edulcorata” del rapper: “Fedez non è quella roba lì”, ha puntualizzato, lasciando intendere che la sua natura provocatoria potrebbe tornare a emergere non appena l’attenzione su di lui dovesse affievolirsi.

Le polemiche sul brano “Bella Str0nza”: un’ulteriore riflessione

Un altro tema sollevato da Lucarelli riguarda la canzone “Bella Str0nza”, che ha suscitato non poche polemiche. In particolare, la giornalista ha criticato la scelta di Fedez di non rivelare a chi fosse dedicata la canzone, alimentando così speculazioni che avrebbero coinvolto sia la sua ex moglie che una presunta amante. “Non è da galantuomo far sì che di nuovo la tua ex moglie torni al centro delle cronache per queste polemiche”, ha dichiarato Lucarelli, condannando la mossa del rapper, ritenuta ambigua e poco elegante.

Nonostante le critiche, l’intervento di Selvaggia Lucarelli ha messo in luce un lato più sfaccettato della figura di Fedez, lontano dalle polemiche abituali. La sua analisi lucida e distaccata ha aperto uno spazio per un riconoscimento che, seppur breve, ha messo in evidenza la buona qualità del pezzo e l’approccio strategico del rapper.