Renzi elogia Trump a Miami, Calenda attacca: “Scelta imbarazzante, mi vergono di averlo riportato in parlamento”

Matteo Renzi ha partecipato a un evento a Miami, promosso dal fondo sovrano saudita Future Investment Initiative (FII), durante il quale ha assistito al lungo intervento di Donald Trump. Le sue parole hanno suscitato forti reazioni, con Carlo Calenda che ha criticato duramente la scelta dell’ex premier.

L’evento di Miami e il discorso di Trump

L’incontro, organizzato dalla FII, ha visto la partecipazione di importanti personalità del mondo economico e politico. Al centro del dibattito, le prospettive economiche globali, le relazioni internazionali e le possibili ripercussioni della politica americana nei prossimi anni.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un discorso di due ore, affrontando temi chiave come il conflitto in Ucraina, le relazioni con l’Europa e le sue strategie per un eventuale nuovo mandato alla Casa Bianca.

Tra i presenti, Matteo Renzi ha seguito con attenzione l’intervento, commentando poi in un’intervista a Il Messaggero:

“L’intervento di Trump a Miami è stato impressionante: ha parlato due ore, ha risposto a domande, ha ripetuto i suoi mantra. Anche quando dice evidenti falsità, come quelle su chi ha iniziato la guerra in Ucraina, ha un suo pubblico che lo adora. Lui non minaccia, ma ha un preciso disegno politico. Trump è questo. E per quattro anni avremo a che fare con lui, facciamocene una ragione. Se l’Europa non lo capisce e non si sveglia, è spacciata”.

Calenda attacca: “Scelta imbarazzante”

Le parole di Renzi non sono passate inosservate, scatenando la reazione di Carlo Calenda, leader di Azione, che ha espresso il suo disappunto sui social.

“Che un ex presidente del Consiglio italiano elogi un evento in cui Trump diffonde menzogne e teorie complottiste è semplicemente imbarazzante”, ha dichiarato Calenda.

L’attacco dell’ex ministro evidenzia la profonda distanza tra i due leader centristi, già divisi in passato su molte questioni politiche. La partecipazione di Renzi a un evento così vicino all’ex presidente americano ha riacceso le polemiche sulle strategie future di Italia Viva e sulle sue alleanze politiche.

Renzi e il centro politico: nuove alleanze in vista?

La presenza di Renzi a Miami e i toni con cui ha commentato l’intervento di Trump lasciano aperti interrogativi sul suo posizionamento politico. Il leader di Italia Viva continua a mantenere un profilo internazionale, partecipando a eventi di rilievo globale, ma la sua vicinanza a determinati contesti potrebbe influenzare i futuri equilibri del terzo polo.