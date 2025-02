Due fidanzati litigano in auto, lei scende, lui la investe, “Non me ne sono accorto”

Una giovane di 19 anni è stata investita da un’auto a Paliano, in provincia di Frosinone, e si trova ora ricoverata in gravi condizioni. Il conducente, un ragazzo di 22 anni, si è presentato ai carabinieri, raccontando di essere stato lui a colpirla, ma di non essersene accorto. È stato denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso.

La lite in auto prima dell’incidente

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 23 febbraio, intorno alle 23, in via San Francesco a Paliano, un piccolo centro in provincia di Frosinone.

Secondo le ricostruzioni, la ragazza si trovava in auto con l’ex fidanzato quando tra i due è scoppiata una lite. Dopo il diverbio, il 22enne avrebbe fatto scendere la giovane dall’auto prima di ripartire. Poco dopo, però, la ragazza è stata travolta da una Volkswagen Golf, la stessa auto segnalata dai testimoni.

L’allarme è scattato immediatamente: alcuni passanti hanno chiamato il 112, segnalando la presenza della giovane a terra sull’asfalto, incapace di muoversi e con una grave ferita sanguinante al fianco.

Il ricovero d’urgenza a Roma

L’impatto con l’auto è stato molto violento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno deciso di trasportare la giovane in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stata ricoverata in condizioni critiche.

Il racconto del 22enne ai carabinieri

Dopo aver appreso del ricovero dell’ex fidanzata, il 22enne si è presentato spontaneamente in caserma per raccontare la sua versione dei fatti.

Secondo quanto riferito ai carabinieri, la lite tra i due era iniziata nel pomeriggio e poi ripresa mentre erano in macchina. Dopo aver discusso, il giovane avrebbe deciso di farla scendere dall’auto e allontanarsi, senza accorgersi di averla urtata.

Ha inoltre dichiarato che la ragazza aveva minacciato di gettarsi sotto l’auto per impedirgli di andare via, ma ha insistito di non essersi reso conto di averla colpita.

I carabinieri stanno ora verificando le circostanze esatte dell’accaduto e raccogliendo testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica dell’incidente.