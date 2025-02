Salvini sulla sfida tedesca: “Siamo pronti ad allearci con AfD per un’Europa diversa”

Il 2025 si presenta come un anno cruciale per Matteo Salvini, con la Lega pronta a giocare un ruolo di primo piano nella politica europea, anche con l’appoggio di AfD.

Le elezioni tedesche e l’emergere di AfD

Le elezioni federali in Germania hanno dato vita a un panorama politico più frammentato e a una forte affermazione del Alternativa für Deutschland (AfD), con un sorprendente 21% di consensi. Questo successo elettorale ha scosso gli equilibri della politica tedesca, creando riflessioni anche a livello europeo. Per Matteo Salvini, il voto di AfD rappresenta una risposta popolare alla “cattiva politica” che ha dominato la Germania e l’Europa negli ultimi anni. “I tedeschi hanno detto basta alle politiche fallimentari di immigrazione incontrollata e all’eco-follia che ha danneggiato il settore automobilistico”, ha dichiarato Salvini. Secondo lui, l’affermazione di AfD è un segno di speranza, soprattutto per le giovani generazioni, e potrebbe portare a un cambiamento nel modo di fare politica in Germania e nell’Unione Europea.

Il leader della Lega ha anche criticato le alleanze politiche che potrebbero emergere tra Cdu-Csu e i Socialisti, accusando quest’ultimi di voler mantenere posizioni ideologiche inadeguate alle esigenze dei tempi. “Un governo tra Popolari e Socialisti, per quanto mirato a contrastare AfD, rischia di essere debole e incapace di risolvere i problemi reali dei cittadini”, ha osservato Salvini, sottolineando la necessità di un’Europa che torni ad ascoltare le vere istanze della sua gente.

Il ruolo della Lega in Europa

Per Salvini, la sfida in Germania non si limita alla politica interna, ma riguarda anche la creazione di una nuova alleanza che possa mettere in discussione le politiche dominanti a Bruxelles. La proposta di un’alleanza con AfD non è vista come una provocazione, ma come una necessità per rinnovare l’Europa. “Abbiamo bisogno di un’Europa diversa, che non sia guidata da chi favorisce l’immigrazione di massa o da chi sostiene politiche economiche dannose”, ha dichiarato.

La Lega, infatti, ha visto crescere il suo ruolo in Europa, sia a livello politico che di alleanze internazionali. Salvini ha ribadito che il gruppo dei Patrioti, che unisce movimenti sovranisti e nazionalisti, ha visto aumentare la propria influenza anche al Parlamento Europeo. “I Patrioti sono un gruppo sempre più forte, e il nostro lavoro sta dando frutti”, ha affermato il leader della Lega, sottolineando che il futuro dell’Europa deve essere segnato da un cambiamento radicale nelle politiche economiche e sociali.

La sfida per il futuro

Nonostante la crescente popolarità della Lega in Italia, Salvini ha ribadito la necessità di un’alleanza di centrodestra che veda unite tutte le forze sovraniste europee. “La Lega è pronta a guidare una battaglia per la sovranità nazionale e la sicurezza dei cittadini”, ha concluso. Le prossime mosse politiche di Salvini saranno cruciali, non solo per il futuro del suo partito, ma anche per il destino dell’Europa e per la costruzione di un fronte comune contro le politiche di sinistra che, secondo lui, hanno guidato l’Unione Europea verso il declino.