Sondaggio Swg: Fratelli d’Italia altro balzo, cresce anche il Pd. Cala la Lega

Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi e supera il 30% nelle intenzioni di voto, mentre anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un lieve incremento. A rivelarlo è il sondaggio settimanale Swg per il Tg La7, diffuso il 24 febbraio.

FdI sopra il 30%, Pd in crescita, M5S stabile

I dati del sondaggio premiano i primi tre partiti, che segnano tutti un aumento rispetto alla rilevazione del 17 febbraio:

Fratelli d’Italia : +0,4% (30,2%)

: +0,4% (30,2%) Partito Democratico : +0,2% (22,2%)

: +0,2% (22,2%) Movimento 5 Stelle: +0,3% (12,2%)

Un trend positivo che conferma la leadership di Giorgia Meloni, mentre il Pd di Elly Schlein consolida la sua posizione di secondo partito. Anche il M5S di Giuseppe Conte recupera terreno, attestandosi al 12,2%.

Centrodestra in difficoltà: calano Lega e Forza Italia

Se Fratelli d’Italia continua a crescere, il resto del centrodestra mostra segnali di difficoltà:

Forza Italia : -0,1% (9,2%)

: -0,1% (9,2%) Lega: -0,2% (8%)

La Lega di Matteo Salvini si ferma all’8%, continuando un trend discendente che la vede ormai superata da Forza Italia, il cui calo è meno marcato.

Sinistra e Terzo Polo: segni meno per Avs, Iv e +Europa

Alleanza Verdi e Sinistra : -0,1% (6,5%)

: -0,1% (6,5%) Italia Viva : -0,2% (2,8%)

: -0,2% (2,8%) +Europa: -0,2% (1,9%)

L’unico segnale positivo arriva da Azione di Carlo Calenda e Noi Moderati, che guadagnano entrambi +0,1% e si attestano rispettivamente al 3,2% e all’1,1%.

Aumentano gli indecisi

Un altro dato significativo è l’aumento degli indecisi e di chi non si esprime, che cresce del 2%. Questo potrebbe indicare una fase di incertezza tra gli elettori, con la possibilità di nuovi spostamenti nelle prossime settimane.

Conclusione

Il sostegno al governo Meloni sembra consolidarsi, con FdI sopra il 30%, mentre il Pd cresce ma non sfonda. Il M5S recupera terreno, mentre Lega e Forza Italia appaiono in difficoltà. L’opposizione fatica a trovare una direzione chiara, con Avs e il Terzo Polo in lieve calo.

Con l’aumento degli indecisi, il panorama politico potrebbe subire ulteriori cambiamenti nei prossimi mesi.