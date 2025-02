Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia in lieve calo, cresce il PD. Forza Italia sorpassa la Lega

L’ultimo sondaggio realizzato da Emg per Rai fotografa una situazione politica stabile, ma con alcune variazioni interessanti nei consensi dei principali partiti. Fratelli d’Italia mantiene la leadership con un ampio margine, pur registrando un leggero calo. Il Partito Democratico guadagna terreno, mentre Forza Italia supera la Lega. Il Movimento 5 Stelle continua la sua fase di lieve flessione.

Fratelli d’Italia sopra il 30%, ma in calo

Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 30%, in calo dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione. Nonostante la leggera flessione, FdI rimane la prima forza politica del Paese con un margine ancora rassicurante. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a godere di un consenso solido, senza particolari segnali di preoccupazione per il momento.

Centrodestra: Forza Italia cresce e supera la Lega

Nel resto della coalizione di centrodestra si registra il sorpasso di Forza Italia sulla Lega. Il partito fondato da Silvio Berlusconi sale al 9,1% (+0,2%), mentre la Lega di Matteo Salvini scende all’8,7% (-0,2%). Questo scarto, seppur minimo, conferma il trend di diversi sondaggi nazionali che vedono il Carroccio in difficoltà e i forzisti in recupero.

Anche Noi Moderati resta stabile all’1,3%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

Il Partito Democratico riduce il divario con FdI

Il Partito Democratico registra un incremento dello 0,2%, portandosi al 23,8%. Pur restando a oltre sei punti di distanza da Fratelli d’Italia, il trend sembra essere positivo per il partito guidato da Elly Schlein. Questo dato segna un recupero rispetto ai mesi precedenti, sebbene il divario con la destra resti significativo.

Movimento 5 Stelle in calo, AVS in crescita

Il Movimento 5 Stelle si attesta all’11,4%, in calo di 0,2 punti. Nonostante le recenti battaglie politiche, tra cui il pressing sul governo per il caro bollette, il partito di Giuseppe Conte non sembra guadagnare consensi.

Al contrario, Alleanza Verdi e Sinistra cresce leggermente al 5,9% (+0,1%), confermando una tendenza positiva, pur senza superare la soglia del 6%.

Terzo Polo e altre forze minori: variazioni minime

Tra i partiti centristi, Azione di Carlo Calenda registra un lieve aumento, raggiungendo il 2,3% (+0,1%). Italia Viva di Matteo Renzi, invece, perde un decimo di punto e si ferma al 2,6%. Anche +Europa segna un piccolo calo e si attesta all’1,9% (-0,1%).

Centrodestra ancora avanti, opposizioni distanti

Sommando i consensi, la coalizione di centrodestra (FdI, Lega, FI e Noi Moderati) otterrebbe oggi il 49,1%, un dato superiore a quello delle elezioni politiche del 2022. Questo vantaggio si deve soprattutto alla crescita di Fratelli d’Italia, mentre Lega e FI si contendono il secondo posto nel centrodestra.

Dall’altro lato, il fronte dell’opposizione appare frammentato. Se Pd, M5S e AVS si unissero, arriverebbero al 41,1%, un dato ancora distante dal centrodestra. Aggiungendo i partiti centristi (Italia Viva, Azione e +Europa), si raggiungerebbe il 47,9%, avvicinandosi ai numeri della maggioranza di governo ma senza riuscire a superarla.