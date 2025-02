Trump durante incontro con Macron elogia Giorgia Meloni, “E’ una donna meravigliosa, Italia importante”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto parole di apprezzamento alla premier italiana Giorgia Meloni durante un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron nello Studio Ovale. “Amo l’Italia, è un Paese molto importante. C’è una donna meravigliosa come leader e oggi era nelle discussioni del G7. Penso che l’Italia stia facendo molto bene e abbia una leadership molto forte con Giorgia”, ha dichiarato Trump, sottolineando il ruolo della premier italiana nello scenario internazionale.

La guerra in Ucraina e la strategia di Trump

L’incontro tra Trump e Macron si è concentrato sulla guerra tra Russia e Ucraina, con il leader statunitense che ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto nel più breve tempo possibile. “La guerra potrebbe finire entro settimane se siamo intelligenti. Altrimenti, continueranno a morire tanti uomini”, ha affermato Trump, accendendo i riflettori su un accordo economico tra Stati Uniti e Ucraina per lo sfruttamento delle terre rare e delle risorse minerarie ucraine.

Trump ha annunciato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà presto alla Casa Bianca per firmare l’intesa, che definirà una nuova “partnership economica” tra Washington e Kiev. “Siamo molto vicini all’intesa”, ha dichiarato, sottolineando che l’accordo rappresenterà una sorta di risarcimento per gli Stati Uniti, dopo i 350 miliardi di dollari spesi in aiuti militari e finanziari all’Ucraina.

Il dialogo con Putin e il ruolo dell’Europa

Trump ha confermato la sua volontà di aprire un dialogo con Vladimir Putin, dichiarando di essere pronto a incontrare il presidente russo “al momento opportuno” per discutere della fine del conflitto. “Se fossi stato presidente, la guerra non sarebbe nemmeno iniziata”, ha detto, criticando l’approccio dell’amministrazione Biden, accusata di aver ignorato il dialogo con il Cremlino.

Tra le opzioni per garantire una pace duratura, Trump ha avanzato l’idea di inviare forze europee in Ucraina con una funzione di peacekeeping. “Putin lo accetterà? Sì, non ha problemi con questo”, ha affermato. Anche Macron ha evidenziato la disponibilità dei paesi europei a farsi carico della stabilità post-bellica: “Siamo pronti ad arrivare fino all’invio di truppe per verificare che la pace venga rispettata”.

Meloni ringrazia Trump: “Lavoreremo insieme”

Dopo le parole di apprezzamento di Trump nei confronti della premier italiana, Giorgia Meloni ha risposto con un messaggio di ringraziamento sui social. “Grazie a Donald Trump per le sue parole. Italia, Stati Uniti ed Europa condividono valori e responsabilità comuni. Lavoreremo insieme per affrontare le sfide globali con determinazione e visione”, ha scritto Meloni.

Il post su Truth Social e l’accordo sulle terre rare

Trump ha anche sottolineato l’importanza dell’accordo con l’Ucraina sulle terre rare con un post su Truth Social, affermando che questa intesa permetterà agli Stati Uniti di recuperare parte dei fondi e degli equipaggiamenti inviati a Kiev.

“L’accordo aiuterà l’economia ucraina a crescere mentre questa guerra brutale e selvaggia giunge al termine”, ha scritto Trump, ribadendo che la priorità della sua amministrazione è porre fine al conflitto con una soluzione che coinvolga direttamente gli alleati europei.

Con un nuovo equilibrio geopolitico in vista, il ruolo dell’Italia e della sua leadership potrebbe risultare sempre più centrale nelle dinamiche diplomatiche internazionali.

