Ddl Spazio, Scontro tra Andrea Stroppa, braccio destro di Musk e Fratelli d’Italia: “Fate accordi con il Pd, non chiamateci più”

Il Ddl Spazio, in discussione alla Commissione Attività Produttive della Camera, sta generando tensioni inaspettate tra Fratelli d’Italia e il mondo industriale legato a Elon Musk. A far esplodere la polemica è stato Andrea Stroppa, collaboratore di fiducia del miliardario in Italia, che ha duramente attaccato il partito di Giorgia Meloni per il suo atteggiamento ritenuto troppo dialogante con l’opposizione sulla sicurezza digitale.

La protesta di Stroppa: “FdI e Pd contro Starlink e SpaceX”

Stroppa, tramite un post su X, ha denunciato la convergenza tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico sul disegno di legge, criticando il fatto che i servizi forniti da Starlink e SpaceX vengano trattati come un potenziale problema per la sicurezza nazionale.

“Intesa Pd-FdI. Bene, si vuole far passare Starlink e SpaceX (che, tra l’altro, ha lanciato missioni per l’Italia accelerando le tempistiche per dare una mano) per i cattivi. Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro”, ha scritto Stroppa, evidenziando il suo scontento per la posizione assunta dalla maggioranza.

Cosa prevede il Ddl Spazio e perché genera tensioni

Il Ddl Spazio, che mira a regolamentare l’utilizzo delle tecnologie spaziali e digitali in Italia, ha ricevuto il sostegno anche del Partito Democratico, che attraverso alcuni emendamenti ha introdotto criteri per diversificare le forniture tecnologiche.

Secondo il deputato Andrea Casu (Pd), gli emendamenti approvati con il sostegno di M5S, AVS e Azione puntano a garantire che l’Italia abbia una capacità trasmissiva nazionale autonoma, senza dipendere esclusivamente da fornitori stranieri come Starlink.

Questo approccio, però, è stato letto da Stroppa come un tentativo di ostacolare le tecnologie di Musk e di favorire una maggiore frammentazione del mercato, riducendo il peso delle sue aziende nei servizi strategici italiani.

Tensioni tra Musk e il governo italiano?

L’attacco di Stroppa segna un potenziale raffreddamento nei rapporti tra Elon Musk e il governo Meloni, che finora avevano mostrato un buon dialogo, specialmente sul tema delle infrastrutture digitali. SpaceX e Starlink, infatti, hanno avuto un ruolo fondamentale in diverse operazioni in Italia, inclusi progetti per la connettività satellitare avanzata.

L’invito a Fratelli d’Italia a non coinvolgere più SpaceX e Starlink in conferenze e incontri istituzionali sembra una mossa di rottura, che potrebbe mettere in discussione collaborazioni future.

Un dibattito ancora aperto

La discussione sul Ddl Spazio è ancora in corso in Commissione, e resta da vedere se il governo modificherà la sua posizione per placare le tensioni con Musk e il suo entourage. Nel frattempo, il caso conferma quanto il tema della sicurezza digitale e delle infrastrutture strategiche stia diventando sempre più centrale nel dibattito politico e industriale italiano.