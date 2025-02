Sondaggi 2025: balzo in avanti di FdI, perde il PD, M5S sale, crescono partiti di centro

Fratelli d’Italia consolida la sua leadership, mentre il Movimento 5 Stelle cresce di mezzo punto percentuale. Il Partito Democratico perde terreno sotto il 23%.

Fratelli d’Italia e M5S in crescita, calo per il Pd

La Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana conferma il buon momento di Fratelli d’Italia, che raggiunge il 30,2%, segnando il suo miglior risultato dal marzo 2023. Il partito di Giorgia Meloni guadagna 0,4 punti percentuali, confermandosi come la prima forza politica del Paese.

Tuttavia, l’aumento maggiore questa settimana è quello del Movimento 5 Stelle, che cresce di 0,5 punti, attestandosi all’11,9%. La crescita del M5S sembra avvenire anche a discapito del Partito Democratico, che perde 0,2 punti, scendendo al 22,9% e tornando sotto la soglia del 23%.

Nel complesso, il centrosinistra appare in leggera difficoltà, con un calo che avvantaggia sia il centrodestra sia altre forze di opposizione, come il M5S e gli ex alleati del Terzo Polo.

I dati nel dettaglio

Ecco la Supermedia aggiornata con le variazioni rispetto a due settimane fa (13 febbraio 2025):

Liste

Fratelli d’Italia – 30,2% (+0,4)

– (+0,4) Partito Democratico – 22,9% (-0,2)

– (-0,2) Movimento 5 Stelle – 11,9% (+0,5)

– (+0,5) Forza Italia – 9,4% (+0,2)

– (+0,2) Lega – 8,3% (-0,2)

– (-0,2) Alleanza Verdi/Sinistra – 6,0% (-0,2)

– (-0,2) Azione – 2,9% (+0,2)

– (+0,2) Italia Viva – 2,7% (+0,1)

– (+0,1) +Europa – 1,8% (-0,2)

– (-0,2) Noi Moderati – 1,2% (+0,1)

Coalizioni politiche (Elezioni 2022)

Centrodestra – 49,1% (+0,5)

– (+0,5) Centrosinistra – 30,7% (-0,5)

– (-0,5) Movimento 5 Stelle – 11,9% (+0,5)

– (+0,5) Terzo Polo (Azione – Italia Viva) – 5,6% (+0,3)

– (+0,3) Altri – 2,7% (-0,8)

Analisi del trend

Il centrodestra continua a mantenere un solido vantaggio, crescendo di 0,5 punti e toccando il 49,1%, valore superiore al risultato ottenuto nelle Elezioni Politiche 2022. Forza Italia cresce leggermente (+0,2), mentre la Lega continua la sua fase di flessione (-0,2), rimanendo all’8,3%.

Sul fronte dell’opposizione, il centrosinistra perde terreno, scendendo al 30,7%. Il calo del Pd (-0,2%) e di Verdi/Sinistra (-0,2%) penalizza la coalizione, che non riesce a consolidare una crescita significativa.

Il Movimento 5 Stelle segna il miglior aumento di questa rilevazione, rafforzandosi all’11,9% e accorciando le distanze con il Pd.

Anche il Terzo Polo mostra segnali di ripresa, con un lieve incremento che porta l’alleanza Azione – Italia Viva al 5,6% (+0,3).

Il contesto della rilevazione

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata basata sui sondaggi nazionali condotti dagli istituti Euromedia, Noto, SWG e Tecnè, con dati raccolti tra il 13 e il 26 febbraio 2025. La ponderazione tiene conto della dimensione del campione, del metodo di raccolta e della data di pubblicazione.

I prossimi aggiornamenti permetteranno di capire se il trend di crescita di FdI e M5S sarà confermato e se il Pd riuscirà a recuperare terreno, in vista delle future tornate elettorali.

