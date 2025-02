Paura a Roma: bimba di 3 anni resta sola tra i binari a Termini, salvata dai Carabinieri

Una bambina di 3 anni è stata ritrovata sola e spaventata alla stazione Termini di Roma, dove aveva perso il contatto con la sua famiglia. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato conseguenze tragiche.

Il dramma alla stazione Termini: la piccola trovata da sola al binario

La vicenda si è svolta nel cuore di Roma, presso la stazione ferroviaria Termini, uno dei principali nodi di trasporto della capitale. La piccola, che viaggiava con i suoi genitori da Catania verso Milano, è stata ritrovata da alcuni passanti che l’hanno notata da sola al binario 1 est. La bambina, di origini straniere, si trovava in uno stato di evidente smarrimento e paura. Secondo quanto ricostruito successivamente, dopo una sosta del treno, la bambina è rimasta sul marciapiede, mentre la sua famiglia, distratta dal caos del cambio treno, ha ripreso la corsa senza accorgersi della sua assenza.

Dopo che alcuni passanti hanno lanciato l’allarme, sono stati immediatamente allertati i carabinieri in servizio presso il Nucleo Scalo Termini, che si sono precipitati sul posto per soccorrere la piccola. Gli agenti, grazie alla loro rapida azione, sono riusciti a rassicurare la bambina e a metterla in sicurezza, evitando il peggio.

L’allarme e il ritorno dei genitori: il lieto fine grazie ai carabinieri

Nel frattempo, i genitori della piccola, accorgendosi della sua scomparsa, hanno dato l’allarme al capotreno e sono scesi alla stazione Tiburtina, per poi tornare rapidamente a Termini con il treno successivo. La preoccupazione dei genitori era comprensibile, vista la frenesia della situazione, ma grazie all’efficacia dei carabinieri il caso si è concluso positivamente. Gli agenti hanno infatti ricostruito la dinamica dell’incidente e hanno prontamente riportato la bambina ai suoi genitori, che, sollevati, l’hanno potuta riabbracciare.

Nel frattempo, la bambina è stata accudita presso gli uffici dei carabinieri, dove ha atteso l’arrivo dei genitori. Nonostante la paura iniziale, l’incidente si è concluso senza gravi conseguenze, grazie alla tempestività delle forze dell’ordine. Una vicenda che, fortunatamente, ha avuto un lieto fine.