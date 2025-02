Fratelli d’Italia attacca Conte sul Superbonus: “Guardate questo video e poi non parli più”

Il partito di Meloni pubblica un filmato sui costi della misura voluta dal M5S, evidenziando il buco nei conti pubblici. Capezzone: “Dovrebbero nascondersi”.

Il video di FdI contro Conte

Si riaccende lo scontro politico sul Superbonus 110%, il provvedimento promosso dal Movimento 5 Stelle durante il governo Conte II. Fratelli d’Italia ha pubblicato un video sui propri canali social, puntando il dito contro Giuseppe Conte e la sua gestione della misura.

Il filmato raccoglie diversi interventi dell’ex premier in cui spiegava i vantaggi della misura, sottolineando in particolare la parola “gratuitamente”, riferita ai benefici per i cittadini. Nel montaggio, FdI ha poi inserito titoli di giornale sui costi reali del Superbonus per le casse dello Stato. Tra questi:

“Nel 2024 il Superbonus è costato allo Stato altri 24,45 miliardi”

“Effetto Superbonus sul bilancio dello Stato: conto da 220 miliardi, sei volte superiore alle stime”

Il video si chiude con un intervento di Conte in Parlamento in cui dice: “Adesso non parli più”, una frase che FdI ha ribaltato in chiave polemica, come monito nei confronti del leader pentastellato.

Capezzone: “M5S e Pd dovrebbero nascondersi”

Il tema è stato discusso anche in televisione, con Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, che ha attaccato duramente Conte e il Pd durante la trasmissione 4 di Sera su Rete 4, condotta da Paolo Del Debbio.

“Ma è lo stesso Giuseppe Conte del Superbonus, 200 miliardi di buco?”, ha ironizzato Capezzone, ricordando che l’allora ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, aveva inizialmente stimato 50-60 milioni di costi per il primo anno, salvo poi ritrovarsi con un impatto di 200 miliardi sul bilancio pubblico.

“Sette miliardi al mese di buco, e ancora parlano? Ma questi del Movimento 5 Stelle e del Pd dovrebbero, chiedo scusa, dovrebbero andare a nascondersi in un tubo, un grande tubo, un gasdotto, e sbucare in Azerbaijan”, ha concluso provocatoriamente il giornalista.

Il dibattito sui costi del Superbonus

Il Superbonus 110% è stato uno dei provvedimenti più discussi degli ultimi anni. Nato con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione energetica degli edifici, ha avuto un impatto ben superiore alle stime iniziali, generando un elevato debito per lo Stato.

Il governo attuale ha più volte denunciato l’assenza di coperture adeguate e il peso della misura sui conti pubblici, mentre il M5S difende il provvedimento, sostenendo che abbia creato lavoro e rilanciato il settore edilizio.

Il dibattito rimane aperto e destinato a proseguire, soprattutto in vista delle prossime scadenze fiscali e delle misure di bilancio del governo Meloni.