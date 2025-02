Feltri a “Fuori dal Coro”: “Siamo stati invasi da un esercito di stranieri, l’Italia segua la linea dura di Trump”

Ospite di Mario Giordano, il giornalista critica la gestione dei flussi migratori e auspica una politica di rimpatri più rigida. Reazioni accese sui social.

Feltri: “Siamo stati invasi da un esercito di stranieri”

Il tema dell’immigrazione incontrollata è stato al centro del dibattito nell’ultima puntata di Fuori dal Coro, il talk show di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Tra gli ospiti della serata, il giornalista Vittorio Feltri, che ha espresso una posizione netta, elogiando la linea dura di Donald Trump sulla gestione dei confini e auspicando che anche l’Italia e l’Europa seguano la stessa strada.

“Siamo stati invasi da un esercito di stranieri che non sanno fare nulla, non hanno mai imparato un mestiere, non possono lavorare e quindi per campare devono delinquere. Tutto questo ha messo a soqquadro la nostra società”, ha dichiarato Feltri.

Il giornalista ha poi espresso soddisfazione per le misure restrittive adottate dagli Stati Uniti e ha auspicato un’iniziativa simile anche in Europa:

“Sono molto contento che Trump abbia assunto le decisioni che sappiamo e se anche la Germania fa altrettanto, io sono veramente soddisfatto. Mi auguro che anche l’Italia si adegui e si accodi, liberandoci da tutta questa gentaglia che rende la vita difficile nelle nostre città.”

Reazioni sui social: tra consensi e richieste di misure immediate

Le parole di Feltri hanno generato un’ondata di reazioni sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove molti utenti hanno espresso approvazione per la sua posizione.

“Feltri ha pochi peli sulla lingua e dice ciò che pensano gli italiani. Grazie Feltri, sei ossigeno in un mare di maleodoranti venduti”, ha scritto un utente.

C’è chi, invece, invoca provvedimenti immediati senza attendere la linea di altri Paesi:

“Non c’è bisogno che l’Italia aspetti gli Stati Uniti o la Germania. Può muoversi benissimo prima degli altri.”

Un’altra utente ha esortato la politica ad agire con urgenza:

“Sveglia destra, rimpatriare immediatamente tutti! Dal nord al sud, subito, adesso, basta! Altro che centri in Albania, bisogna prima ripulire l’Italia!”

Infine, qualcuno ha difeso la presenza di Feltri nei dibattiti televisivi, sostenendo che figure come la sua siano preferibili a quelle di alcuni esponenti politici:

“Super d’accordo con Feltri. Questi personaggi sono da invitare allo show, non estremisti e qualunquisti politicanti.”

Il dibattito sull’immigrazione continua

Il tema della gestione dei flussi migratori e delle politiche di rimpatrio resta centrale nel dibattito politico italiano. Mentre il governo sta lavorando su misure come l’accordo con l’Albania per la gestione dei migranti, voci come quella di Feltri spingono per un approccio più rigido e immediato.

Il dibattito resta aperto e destinato a infiammarsi ulteriormente nei prossimi mesi, con l’Europa chiamata a trovare un equilibrio tra controllo dei confini e rispetto delle norme internazionali in materia di accoglienza.

