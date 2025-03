Tensioni tra Lega e FI, Salvini esulta “Viva Trump, abbasso l’Ue e Macron”, Tajani, “Basta tifoserie”

Dopo lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, la Lega si schiera con l’ex presidente Usa. Matteo Salvini rilancia la sua posizione e mette in difficoltà la linea di Forza Italia e del governo.

Salvini esulta per Trump: “Basta guerra, obiettivo pace”

L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca ha segnato un punto di rottura tra Stati Uniti e Ucraina. Le tensioni tra i due leader sono state trasmesse in diretta mondiale, con Trump che ha accusato Zelensky di essere «irrispettoso» e di «giocare con la terza guerra mondiale». Un episodio che ha subito trovato l’appoggio di Matteo Salvini, che ha rilanciato il video sui social con un chiaro messaggio: «Obiettivo PACE, basta con questa guerra! Forza #Trump».

Oggi, il leader della Lega ha ribadito la sua posizione con un post su X, nel quale critica l’atteggiamento bellicista dell’Unione Europea e dei media italiani. «Dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, è giunta l’ora della pace», ha scritto, aggiungendo uno slogan chiaro: “Soldati italiani in Ucraina? No grazie”. Una linea che si contrappone alla prudenza espressa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre Giorgia Meloni tenta una difficile mediazione tra le diverse anime della maggioranza.

Il sostegno a Georgescu e l’attacco all’Ue

Non solo Trump: nelle ultime ore, Salvini ha espresso anche il suo sostegno a Calin Georgescu, politico filorusso ed ex candidato alla presidenza della Romania, arrestato il 26 febbraio nell’ambito di un’inchiesta per presunti finanziamenti illeciti. Migliaia di persone sono scese in piazza a Bucarest per protestare contro il suo arresto, e il leader della Lega ha colto l’occasione per attaccare le istituzioni europee: «Chissà se proveranno a censurare la marea umana oggi a Bucarest a sostegno di Georgescu, a cui ci uniamo anche noi. La “democratica” Ue può tollerare violenza, censura e sospensione della democrazia in Romania?».

Preoccupazione in Forza Italia, scontro con la Lega

Le dichiarazioni di Salvini non sono passate inosservate in Forza Italia, che si mostra preoccupata per l’impatto di queste posizioni sugli equilibri interni e sulle relazioni internazionali. Raffaele Nevi, portavoce nazionale del partito, ha cercato di smorzare le tensioni: «Dobbiamo mantenere la calma ed evitare che questa situazione degeneri in una nuova crisi tra Ue e Usa. Salvini è affascinato da Trump, ma la nostra priorità deve essere sostenere Zelensky e dialogare con Putin per trovare una soluzione».

Una posizione subito ridicolizzata dalla Lega, che tramite il responsabile Esteri Paolo Formentini ha replicato duramente: «La calma invocata da FI è impersonata dalla loro cara Ursula Von der Leyen, che sta portando l’Italia e l’intera Europa nel burrone. Trump sta imponendo un cambiamento epocale. Se aspettiamo Macron e compagnia, imprese e famiglie italiane ne pagheranno il conto. L’Ue, nata come sogno, è diventata una gabbia di vincoli, tasse e divieti. Evviva la libertà, evviva Trump».