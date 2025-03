Calenda attacca Trump: “Alla Casa Bianca ci sono i nemici dell’Europa”

Il leader di Azione, Carlo Calenda, critica la politica americana e l’inerzia dell’Unione Europea, annunciando mobilitazioni in tutta Italia per sostenere l’Ucraina.

L’appello di Calenda: “Europa o morte”

Il clima politico si infiamma dopo lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Tra i più critici nei confronti della posizione americana c’è il leader di Azione, Carlo Calenda, che lancia un appello forte all’Europa affinché prenda una posizione netta a sostegno di Kiev.

«Ci siamo stancati di vedere insultato un popolo che combatte da tre anni per la libertà e un’Europa divisa e incapace di reagire. Davanti abbiamo “Europa o morte”. E anche se possiamo illuderci di poter pietire il supporto agli Usa, non è così. Alla Casa Bianca oggi ci sono i nemici dell’Europa e gli amici di Putin. Domani saremo in tutte le piazze italiane per dire basta», ha dichiarato Calenda.

Mobilitazioni in tutta Italia

Le parole del leader di Azione arrivano alla vigilia di una serie di manifestazioni in programma in diverse città italiane. L’obiettivo è spingere l’Unione Europea a una reazione più decisa, senza dipendere dalle scelte di Washington.

L’iniziativa si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra gli alleati occidentali, con l’Ucraina sempre più isolata e un’Europa accusata di indecisione sulla strategia da adottare nei confronti della guerra con la Russia.