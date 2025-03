Macron rimpiange Draghi e sgrida la Meloni, “Se vogliamo essere credibili come europei abbiamo bisogno di un’Italia forte”

Il presidente francese Emmanuel Macron invita il governo italiano a un maggiore impegno nella difesa dell’Ucraina, sottolineando l’importanza dell’unità europea.

Macron: “L’Europa deve dimostrare credibilità”

Il presidente francese Emmanuel Macron lancia un appello all’Italia, chiedendo un ruolo più incisivo nel supporto all’Ucraina e nella costruzione di garanzie di sicurezza a lungo termine. In un’intervista che sarà pubblicata domani da Il Foglio, il leader francese ha ribadito la necessità di una risposta compatta da parte dell’Unione Europea.

«Se vogliamo essere credibili come europei nel nostro sostegno a lungo termine all’Ucraina, dobbiamo essere in grado di fornire delle garanzie di sicurezza solide. Stiamo cercando di muovere le cose e abbiamo bisogno dell’Italia, di un’Italia forte che agisca a fianco della Francia e della Germania, nel concerto delle grandi nazioni», ha dichiarato Macron, all’indomani del vertice di Londra dedicato alla pace in Ucraina.

Il riferimento a Draghi e l’invito a Meloni

Il presidente francese ha ricordato il recente incontro con la premier Giorgia Meloni, avvenuto il 17 febbraio, sottolineando l’importanza di un coinvolgimento attivo dell’Italia nella strategia europea.

«È necessario che l’Italia sia al nostro fianco, che si impegni in questo percorso, e che lo faccia da grande paese europeo, sulla scia di quanto ha fatto Mario Draghi», ha dichiarato Macron, rimarcando l’importanza di una linea condivisa tra i principali governi europei.

L’appello del presidente francese arriva in un momento di tensione nei rapporti tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, dopo lo scontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. La necessità di una strategia comune per la sicurezza dell’Europa si fa quindi sempre più urgente.