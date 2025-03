Il commovente ricordo di Silvia Toffanin per Eleonora Giorgi: “Per sempre, la nostra Eleonora”

L’attrice, scomparsa a 71 anni, aveva raccontato la sua malattia a Verissimo, condividendo il suo percorso con il pubblico. L’ultimo saluto della conduttrice.

L’addio di Silvia Toffanin

Tra i primi a ricordare Eleonora Giorgi dopo la sua scomparsa c’è Silvia Toffanin, che negli ultimi mesi l’aveva accolta più volte a Verissimo per raccontare pubblicamente la sua battaglia contro il tumore.

«Per sempre, la nostra Eleonora», ha scritto la conduttrice sul profilo Instagram della trasmissione, condividendo una foto dell’ultimo abbraccio tra loro. Un omaggio sentito per una donna che ha scelto di affrontare la malattia con coraggio e trasparenza, trovando proprio in quello studio un luogo dove potersi raccontare.

Il racconto della malattia a Verissimo

Dopo la diagnosi di tumore al pancreas nel 2023, Eleonora Giorgi ha più volte partecipato a Verissimo, prima in studio e poi attraverso collegamenti da casa, quando le cure le impedivano di spostarsi.

Il salotto di Silvia Toffanin è stato anche il luogo in cui i suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, hanno condiviso il loro dolore e il loro amore per la madre. Proprio Andrea Rizzoli aveva presentato qui il suo libro Non ci sono buone notizie, dedicato agli ultimi mesi di vita dell’attrice.

Con il suo sorriso e la sua forza, Eleonora Giorgi ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta e seguita. Il ricordo della sua presenza, anche attraverso il piccolo schermo, continuerà a vivere.