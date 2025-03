La Puglia piange il 19enne Angelo Spina, morto per un tragico incidente, in rianimazione bambina di 6 anni

Lo schianto sulla SP 141 è costato la vita a Angelo Spina, giovane meccanico di Margherita di Savoia. Feriti i tre amici che erano con lui, una bambina di 6 anni è in rianimazione.

Scontro tra tre auto, muore un 19enne

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 2 marzo lungo la strada provinciale 141, nel tratto che collega Zapponeta a Margherita di Savoia. A perdere la vita è stato Angelo Spina, 19 anni, residente a Margherita di Savoia e di professione meccanico.

Il giovane viaggiava a bordo di una Seat Leon insieme a tre amici quando, per cause ancora da accertare, l’auto è rimasta coinvolta in un violento impatto con altre due vetture. Il 19enne è morto sul colpo, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti: il più grave è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Foggia, mentre il conducente, un coetaneo della vittima, è ricoverato all’ospedale di Barletta con una prognosi di 30 giorni.

Feriti anche bambini, una bimba di 6 anni in rianimazione

L’incidente ha coinvolto anche una Fiat 600, a bordo della quale viaggiavano due uomini e due bambine di 11 e 6 anni. La più piccola è in condizioni critiche ed è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale Riuniti di Foggia.

Nello schianto è rimasta coinvolta anche una Fiat 500 con a bordo un’intera famiglia: padre, madre e una bambina di 12 anni.

Le persone ferite sono state trasportate in diversi ospedali della zona, tra cui il Casa Sollievo della Sofferenza, il Policlinico di Foggia e il Di Miccoli di Barletta.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Sul posto sono intervenuti quattro ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Manfredonia e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Secondo le prime ipotesi, l’incidente potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato.

La comunità di Margherita di Savoia è sotto shock per la perdita del giovane Angelo Spina, mentre le condizioni dei feriti restano sotto stretta osservazione da parte dei medici.