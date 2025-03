Trump attacca ancora Zelensky: “Questo ragazzo non vuole la pace, non lo sopporteremo per molto”

Nuovo affondo del presidente americano contro il leader ucraino dopo le dichiarazioni rilasciate a Londra. L’accordo sui minerali tra Usa e Ucraina resta bloccato.

Lo sfogo social di Trump contro Zelensky

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna ad attaccare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. In un post pubblicato su Truth, il social network fondato dall’ex presidente, Trump ha criticato duramente il leader di Kiev per le dichiarazioni rilasciate dopo il vertice di Londra.

«Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché avrà il sostegno dell’America e dell’Europa», ha scritto Trump, riferendosi a Zelensky. Poi ha aggiunto: «Nell’incontro che hanno avuto, Zelensky ha dichiarato senza mezzi termini che non può fare il lavoro senza gli Stati Uniti. Probabilmente non è stata una grande affermazione da fare in termini di dimostrazione di forza contro la Russia. Cosa stanno pensando?».

Le parole di Trump fanno seguito allo scontro diretto avvenuto qualche giorno fa alla Casa Bianca, quando il presidente americano e il suo vice, J.D. Vance, hanno avuto un duro confronto con Zelensky, trasmesso in diretta televisiva.

L’accordo sui minerali resta bloccato

Oltre alle tensioni diplomatiche, lo scontro tra Trump e Zelensky ha avuto conseguenze anche sul piano economico. L’atteso accordo sui minerali tra Washington e Kiev, che avrebbe garantito all’Ucraina risorse fondamentali per la sua economia, è stato messo in pausa.

Dopo il vertice di Londra, il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Mike Waltz, ha dichiarato che Zelensky avrebbe potuto ottenere «una garanzia economica che avrebbe portato benefici all’Ucraina per una generazione». Tuttavia, secondo l’amministrazione Trump, il presidente ucraino avrebbe mostrato ostilità, complicando il raggiungimento dell’intesa.

A confermare lo stallo è stato il segretario al Tesoro, Scott Bessent, che ha dichiarato: «L’accordo attualmente non è più sul tavolo, perché è impossibile avere un’intesa economica senza un accordo di pace».

Le tensioni tra Usa e Ucraina si aggravano

Mentre i principali leader europei hanno espresso solidarietà a Zelensky dopo l’attacco di Trump, i rapporti tra Washington e Kiev sembrano farsi sempre più tesi. Il presidente americano continua a insistere sulla necessità di una soluzione rapida per porre fine al conflitto, anche a costo di modificare il sostegno all’Ucraina e rivedere le alleanze con l’Europa.

La situazione resta in bilico, con il futuro dei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina che appare sempre più incerto.