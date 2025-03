L’Aria che Tira, Serracchiani attacca Meloni: “Si finge morta”, gelo in studio

Durante un’intervista a L’Aria che Tira, la deputata Debora Serracchiani critica la posizione della premier sull’Ucraina e sul vertice di Londra, scatenando la reazione del pubblico.

La battuta su Meloni e la reazione in studio

Mentre l’Europa discute le linee guida dell’accordo di Londra, che prevede il proseguimento degli aiuti militari all’Ucraina, una tregua di un mese e un rafforzamento della capacità di difesa di Kiev, nel dibattito politico italiano si accendono le polemiche.

Ospite di David Parenzo a L’Aria che Tira su La7, l’ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, ha lanciato una stoccata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di essere troppo attendista nella crisi internazionale.

«Ha colpito molto anche a me quando l’altra sera si sono susseguite dichiarazioni forti da parte di molti leader: Pedro Sánchez, Donald Tusk, Emmanuel Macron, la stessa Ursula von der Leyen. Tutti si sono detti con l’Ucraina, consapevoli del fatto che l’Europa dovesse scendere in campo per la pace», ha affermato la deputata dem.

Poi l’affondo: «La presidente Meloni è apparsa titubante. Non solo non ha detto nulla su Zelensky, ma ha lanciato solo un fantomatico tavolo, sapendo che quel tavolo era già stato avviato da Keir Starmer, che gode di una posizione di neutralità essendo fuori dall’Unione Europea e avendo un dialogo aperto e molto forte con gli Stati Uniti».

La critica sul vertice di Londra

Riguardo al summit, Serracchiani ha espresso riserve anche sul possibile coinvolgimento di truppe europee in Ucraina, sottolineando che qualsiasi operazione militare dovrebbe essere accompagnata da una strategia chiara per una pace duratura.

Tuttavia, la frase che ha fatto più discutere è stata la chiusura del suo intervento: «La presidente ultimamente sta sempre sul campo del ‘mi fingo morta’ o del ‘non dico quello che penso’. Questo francamente non so quanto ci faccia bene».

Una battuta che ha lasciato freddo lo studio, tranne il conduttore Parenzo, che ha sorriso dicendo: «Questa del ‘mi fingo morta’ non l’avevo mai sentita».

Le parole della deputata dem rischiano di alimentare ulteriormente il dibattito sulla linea politica del governo italiano nella crisi ucraina, in un momento in cui l’Europa cerca compattezza per affrontare la sfida della pace.