Paola Barale in lutto: addio alla madre Carla Morra

Si è spenta a 85 anni la madre della showgirl, nota e stimata sarta di Fossano. Il ricordo di Paola Barale sui social.

L’ultimo saluto a Carla Morra

Lutto per Paola Barale, che ha detto addio alla madre, Carla Morra, scomparsa all’età di 85 anni. Donna molto conosciuta e apprezzata a Fossano, dove aveva lavorato a lungo come sarta, era una figura amata dalla comunità.

I funerali si sono svolti lunedì 3 marzo presso la chiesa parrocchiale di San Bernardo, alla presenza della famiglia e di tanti amici e conoscenti che hanno voluto renderle omaggio.

Il ricordo di Paola Barale sui social

La showgirl ha voluto condividere su Instagram un video affettuoso in cui, con ironia, “stuzzicava” la madre, facendo emergere il loro legame profondo.

Accompagnando il filmato, Paola Barale ha scritto un messaggio toccante:

“Mammina. Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video, invece, è di qualche anno fa, quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Però a me piace ricordarti anche così, quando ti stuzzicavo (insomma, ti rompevo le pa**e). Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Sì, forse tre mesi con me sarebbero stati un po’ pesanti. Buon viaggio mammina.”

Chi era Carla Morra

Carla Morra si è spenta il 1° marzo in una casa di riposo, dove si trovava negli ultimi tempi. La famiglia si era riunita quel giorno per festeggiare il suo compleanno, dato che era nata il 29 febbraio.

Era sposata con Meco Barale, musicista della Filarmonica Arrigo Boito e agente di commercio. Oltre a Paola, lascia le altre due figlie, Gabriella e Nicoletta, e i suoi amati nipoti, Matteo, Marco ed Eve.

Una perdita dolorosa, ma accompagnata dal ricordo di una donna forte e amata da chi le è stato vicino fino alla fine.