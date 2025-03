Zelensky stop alla guerra: “Pronti a lavorare per la pace sotto la guida di Donald Trump”

Dopo il confronto acceso alla Casa Bianca, il presidente ucraino apre alla cooperazione con l’amministrazione statunitense. Intanto Trump prepara il suo discorso al Congresso.

Un nuovo approccio tra Kiev e Washington

Il confronto tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca ha lasciato strascichi, ma ora il leader ucraino sembra pronto a una distensione nei rapporti con l’amministrazione americana.

In un messaggio pubblicato su X, Zelensky ha espresso il desiderio di ricucire il dialogo con Trump dopo le tensioni emerse durante il loro faccia a faccia.

“Il nostro incontro alla Casa Bianca non è andato come avrebbe dovuto. È deplorevole che sia andata in questo modo. È tempo di sistemare le cose. Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive. Il mio team e io siamo pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura”, ha dichiarato il presidente ucraino.

L’apertura sull’accordo dei minerali rari e il cessate il fuoco

Un altro tema centrale nel confronto tra Trump e Zelensky è stato l’accordo sulle terre rare, che l’amministrazione statunitense non aveva firmato durante l’incontro alla Casa Bianca. Ora, il presidente ucraino si dice pronto a siglarlo in qualsiasi momento.

“Per quanto riguarda l’accordo sui minerali e la sicurezza, l’Ucraina è pronta a firmarlo in qualsiasi momento e in qualsiasi formato conveniente. Consideriamo questo accordo come un passo verso una maggiore sicurezza e solide garanzie di sicurezza, e spero davvero che funzioni in modo efficace”, ha aggiunto Zelensky.

Allo stesso tempo, il leader ucraino ha aperto alla possibilità di un cessate il fuoco, con un’iniziale “tregua in cielo e in mare” come condizione preliminare per eventuali negoziati di pace.

Trump prepara il suo discorso al Congresso: focus su Ucraina e sicurezza

Nel frattempo, cresce l’attesa per il discorso al Congresso che Donald Trump terrà nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Fox News, il presidente degli Stati Uniti presenterà i suoi piani per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

Il discorso, intitolato “Rinnovare il sogno americano”, sarà suddiviso in quattro sezioni principali:

Il secondo mandato di Trump e le sue priorità per la politica interna ed estera.

e le sue priorità per la politica interna ed estera. I risultati economici della sua amministrazione.

della sua amministrazione. La sicurezza delle frontiere , con una richiesta di finanziamenti aggiuntivi al Congresso.

, con una richiesta di finanziamenti aggiuntivi al Congresso. Il piano per stabilire la pace in Ucraina, con nuove strategie per affrontare il conflitto.

Con l’amministrazione Trump che punta a un approccio più pragmatico e orientato alla negoziazione, e con Zelensky che apre al dialogo, il quadro diplomatico sulla guerra potrebbe presto subire un’importante svolta.