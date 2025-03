Quartapelle Pd accusa Meloni, “Ha rimosso le sue foto con Zelensky” ma è una bufala: la deputata costretta a correggersi

La deputata del Pd Lia Quartapelle lancia un’accusa su Giorgia Meloni basata su una notizia falsa. Dopo la smentita, la correzione, ma senza scuse piene.

L’accusa infondata: “Meloni ha cancellato le foto con Zelensky”

Un’accusa lanciata in grande stile, ma basata su una notizia completamente falsa. Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico, ha dichiarato pubblicamente che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe rimosso dai suoi profili social tutte le foto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Meloni ha rimosso le foto con Zelensky dai suoi social. Cosa sta accadendo a Palazzo Chigi?“, ha scritto la vicepresidente della Commissione Esteri del Pd, insinuando un cambiamento di linea politica da parte del governo italiano nei confronti dell’Ucraina. Quartapelle ha anche espresso solidarietà a Zelensky per “il trattamento poco rispettoso ricevuto alla Casa Bianca” nel confronto con Donald Trump e il suo vice J.D. Vance.

La correzione: “Sono stata tratta in inganno”

Dopo la diffusione della notizia, però, è arrivata la smentita ufficiale: le foto con Zelensky non sono mai state cancellate dai profili social di Meloni. A quel punto, la stessa Quartapelle è stata costretta a fare un passo indietro, pur cercando di mantenere la polemica aperta:

“Riconosco di essere stata tratta in inganno da notizie non vere che circolano sui media circa la cancellazione dagli account di Giorgia Meloni di fotografie con Zelensky“, ha dichiarato. Tuttavia, ha poi aggiunto una considerazione per giustificare la sua presa di posizione: “Certo, le false notizie non attecchirebbero facilmente se avessimo sentito Meloni dire una sola parola in solidarietà con Zelensky, brutalmente attaccato da Vance e Trump nello Studio Ovale. Invece, unica leader europea insieme a Viktor Orbán, è rimasta in silenzio”.

La replica di Bignami: “Propaganda putiniana o sciatteria?”

A rispondere alle parole della deputata dem è stato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha attaccato duramente Quartapelle:

“È vergognoso che un parlamentare rilanci le fake news della propaganda putiniana. Nessun post è stato rimosso dai social di Giorgia Meloni. La Quartapelle spieghi se agisce su mandato del Cremlino o se le sue dichiarazioni sono solo figlie di sciatteria“.