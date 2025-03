Scontro tra M5S e Giorgino sull’intervista a Meloni: “Alla Premier solo domande su Sanremo”

Duro attacco del Movimento 5 Stelle alla Rai per l’intervista a Giorgia Meloni a “XXI Secolo”. Il conduttore Francesco Giorgino risponde con ironia alle critiche.

L’accusa del M5S: “Servizio pubblico non garantito”

L’intervista rilasciata dalla premier Giorgia Meloni nel programma di approfondimento politico XXI Secolo, condotto da Francesco Giorgino su Rai 1, ha scatenato polemiche da parte del Movimento 5 Stelle. Dario Carotenuto, capogruppo M5S in Commissione di Vigilanza Rai, ha duramente criticato la gestione del colloquio, accusando la rete pubblica di non aver svolto il suo ruolo informativo in maniera adeguata.

“La Rai ha perso l’ennesima occasione di fare servizio pubblico con l’intervista andata in onda a XXI Secolo a Giorgia Meloni“, ha dichiarato Carotenuto, sottolineando che il programma avrebbe evitato di affrontare temi delicati come Ucraina e Medio Oriente, preferendo concentrarsi su argomenti più leggeri come Sanremo e le vacanze della premier.

La replica di Giorgino: “Molta bile, poca precisione”

A stretto giro è arrivata la replica di Francesco Giorgino, che ha smentito con decisione le critiche del deputato pentastellato, evidenziando come l’intervista abbia toccato molteplici aspetti della politica nazionale e internazionale.

Rispondendo anche a Dagospia, che aveva ironizzato sulla sua conduzione, Giorgino ha replicato con toni sarcastici: “Deve essere proprio dura la vita dalle parti tue e di ‘quel tale che scrive sul giornale’ (citazione del grande Vasco Rossi) che di cognome fa Candela e che ho visto agitarsi spesso sui social contro la Rai e contro di me. Mamma mia, quanta bile!!!”.

Il giornalista ha poi voluto precisare alcuni dettagli sulla sua carriera, sottolineando gli errori contenuti negli articoli che lo riguardavano: “Tre errori nello stesso articolo forse son troppi. Non sono più il vicedirettore del Tg1 da tre anni; dirigo l’Ufficio Studi della Rai, conduco da due anni XXI Secolo nell’ambito della Direzione Approfondimento. Non insegno Giornalismo ma Comunicazione e Marketing e lo faccio solo alla Luiss“.

Infine, ha chiuso con una battuta, citando il filosofo Friedrich Nietzsche: “Ormai non esistono più i fatti ma solo le interpretazioni. Evviva le candele!”.

La polemica continua

La vicenda ha acceso un nuovo fronte di scontro tra Movimento 5 Stelle e Rai, con il partito di Giuseppe Conte che continua a puntare il dito sulla presunta parzialità del servizio pubblico. Nel frattempo, la replica di Giorgino ha aggiunto un ulteriore livello di tensione alla querelle, confermando il clima di forte polarizzazione nel dibattito mediatico italiano.