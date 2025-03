Crollo palazzina, Ultras Bari rendono omaggio ai vigili del fuoco: “Il pompiere paura non ne ha”

Un segno di gratitudine per gli eroi del crollo in via De Amicis

Il 6 marzo 2025, una scena commovente ha avuto luogo su viale della Repubblica a Bari, quando gli ultras della Curva Nord hanno deciso di dedicare un messaggio speciale ai vigili del fuoco che hanno compiuto un’impresa eroica. Su un grande striscione affisso lungo il viale, la scritta “Il pompiere paura non ne ha” ha catturato l’attenzione di chiunque passasse, simbolo di riconoscimento e gratitudine per il coraggio dei pompieri che hanno lavorato incessantemente per giorni.

Un salvataggio miracoloso dopo 24 ore di angoscia

L’origine di questo gesto di riconoscimento è legata alla tragedia avvenuta in via De Amicis, dove il crollo di una palazzina ha intrappolato una donna di 74 anni, Rosalia De Giosa, sotto le macerie. Dopo oltre 24 ore di disperate ricerche, le speranze di trovare la donna viva stavano per svanire. Tuttavia, nella tarda serata del 6 marzo, un manipolo di vigili del fuoco ha avuto la certezza che Rosalia fosse ancora viva. Il suo salvataggio è stato accolto da un fragoroso applauso, mentre la donna veniva finalmente estratta dalle rovine.

Il messaggio degli ultras del Bari

Il gesto degli ultras di Bari è un chiaro riconoscimento al valore dei vigili del fuoco, uomini e donne che, con grande dedizione, affrontano quotidianamente rischi enormi per proteggere la vita delle persone. In un momento di grande tensione e preoccupazione, l’impegno instancabile dei pompieri ha dimostrato come, anche nelle situazioni più disperate, il coraggio e la competenza possano fare la differenza. Il salvataggio di Rosalia De Giosa rappresenta uno dei tanti atti di eroismo che spesso non ricevano la giusta visibilità, ma che sono alla base della sicurezza della comunità.

La dedica degli ultras è solo una delle tante manifestazioni di apprezzamento che arrivano da parte della cittadinanza, che continua a esprimere gratitudine per il lavoro dei vigili del fuoco, veri protagonisti di una vicenda che ha commosso Bari e tutta Italia.