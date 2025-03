“Diritto e rovescio” scoppia il caos in studio: “Siete razzisti e incapaci”

Un acceso dibattito sul tema dell’integrazione e della gestione dell’immigrazione ha avuto luogo durante la trasmissione “Dritto e rovescio”, condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. Il confronto ha visto protagonisti diverse voci politiche e sociali, tra cui il mediatore culturale Modou Gueye, che ha lanciato forti accuse al governo italiano. Il tema centrale era il difficoltoso percorso verso l’integrazione degli immigrati, un argomento che negli ultimi mesi ha suscitato discussioni politiche accese e divergenze di opinioni.

I problemi di integrazione nei piccoli comuni italiani

Il contesto in cui si inserisce il dibattito è quello della gestione dell’immigrazione nei piccoli centri italiani. A portare questa realtà alla ribalta è stato il sindaco di Valbondione, Walter Semperboni, che ha descritto la difficoltà di gestire un centro di accoglienza in una frazione montana di soli 20 abitanti, che ospita ben 60 migranti. Il primo cittadino ha sottolineato le problematiche legate alla presenza di un numero così alto di immigrati in un contesto tanto ristretto, parlando di difficoltà nell’integrazione. “Se da noi ci sono 60 migranti su 20 abitanti, è difficile l’integrazione”, ha dichiarato Semperboni. La situazione è ulteriormente complicata dalla distanza tra i piccoli paesi e le forze di polizia, che rende difficile il controllo del territorio. Il sindaco ha inoltre sollevato il problema della gestione dei migranti che, nonostante siano ospitati in strutture, spesso si spostano senza biglietto, causando disordini e violenze.

Lo scontro tra politica e realtà migratoria

A questo scenario, Modou Gueye, in qualità di mediatore culturale, ha risposto con forza, criticando il governo per la sua gestione dell’immigrazione. Durante il programma, Gueye ha accusato l’esecutivo di essere incapace di attuare politiche efficaci per l’integrazione e l’inserimento lavorativo dei migranti. “Faccio parte di quelli che han sempre detto che in Italia non esiste il razzismo, ma io sento che questo governo è molto razzista”, ha affermato Gueye. L’incontro si è fatto ancora più teso quando Gueye ha sfidato i partecipanti, tra cui l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone, dicendo che la politica italiana non è riuscita a garantire leggi adeguate per l’integrazione: “Non siete capaci di fare una legge, non siete capaci di fare un investimento sull’integrazione e sull’interazione?”. Il mediatore ha anche rimarcato come, nonostante ci siano oltre 4 milioni di stranieri che lavorano regolarmente in Italia, molte problematiche permangano, tra cui il ricatto dei datori di lavoro nei confronti dei migranti senza permesso di soggiorno.

Le risposte politiche e le divergenze sull’immigrazione

L’intervento di Gueye ha suscitato le reazioni di alcuni esponenti politici presenti in studio. Pietro Senaldi, condirettore di Libero, ha sottolineato le difficoltà di trovare lavoro per gli italiani, facendo riferimento alla situazione economica che colpisce anche i cittadini italiani. “Non c’è un lavoro per 20 italiani, come fa a esserci un lavoro per 60 immigrati!”, ha detto. Silvia Sardone, a sua volta, ha ribadito la posizione della Lega, precisando che la regolarizzazione degli immigrati irregolari non faceva parte del programma del partito. Lo scontro tra le diverse visioni politiche ha reso evidente come l’immigrazione sia uno dei temi più divisivi della politica italiana, con proposte e soluzioni che sembrano distanti tra loro, in un contesto dove le risposte sembrano tardare ad arrivare.