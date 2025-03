Bufera su Luciana Littizzetto, “Facciamo cag***”, la battuta sull’Esercito italiano scatena la polemica

Durante “Che tempo che fa”, la comica ha ironizzato sulle capacità militari italiane. La reazione sui social è stata immediata, con critiche e accuse di mancanza di rispetto verso le Forze Armate.

La battuta di Littizzetto che fa discutere

Le parole di Luciana Littizzetto, pronunciate durante la sua consueta letterina a Che tempo che fa, hanno scatenato una tempesta di polemiche. La comica, ironizzando sulle capacità militari dell’Italia, ha dichiarato:

“Noi italiani a fare la guerra facciamo cagarissimo. La campagna di Russia, quella di Grecia e anche nella Seconda guerra mondiale abbiamo perso. Le guerre, sfogliando i libri di storia, le abbiamo sempre perse”.

Un’uscita che, sebbene nata in un contesto satirico, non è passata inosservata e ha immediatamente suscitato reazioni indignate, soprattutto sui social network.

Reazioni e critiche sui social

Dopo la trasmissione, molti utenti hanno attaccato Littizzetto, accusandola di mancare di rispetto all’Esercito italiano e ai suoi militari, passati e presenti. Un post su X (ex Twitter), diventato virale, recita:

“La Littizzetto che dice ‘facciamo cagare’ è un insulto a chi serve l’Italia con dedizione, altro che ironia”.

Un altro utente ha aggiunto:

“Parlare così dell’esercito, citando anche Vannacci per ridicolizzarlo, è irrispettoso verso chi ha giurato di difendere il Paese”.

C’è chi ha sottolineato che il contributo delle Forze Armate italiane nelle missioni di pace sia stato determinante in diversi scenari internazionali, come in Libano e Afghanistan:

“L’Italia non sarà una potenza aggressiva, ma i nostri militari sono rispettati nel mondo per il peacekeeping. Luciana ha esagerato per la risata”, ha commentato un utente su un forum.

Silenzio da Fazio, ma la polemica non si placa

Nella puntata di Che tempo che fa, Fabio Fazio non ha commentato la frase di Littizzetto, ma il dibattito si è infiammato anche fuori dagli schermi. Alcuni esponenti politici hanno criticato duramente la comica, chiedendo rispetto per le Forze Armate.

La polemica è destinata a far discutere ancora, tra chi difende il diritto alla satira e chi ritiene che certe battute superino il limite della sensibilità e del rispetto.