Giorgia Meloni al saggio di danza della figlia si presenta senza bodyguard : “Una mamma come le altre”

La presidente del Consiglio ha assistito all’esibizione della figlia Ginevra in un teatro di Roma, senza scorta e tra i genitori presenti. Il racconto di chi era con lei.

Meloni al saggio della figlia: “Semplice e disponibile”

Sabato scorso Giorgia Meloni ha partecipato al saggio di danza della figlia Ginevra, esibizione organizzata dall’Associazione Stratos Sport Dance & Studios di Fiumicino-Parco Leonardo. L’evento si è svolto in un teatro del Quartiere Africano di Roma, e la presenza della premier non è passata inosservata, ma non per motivi istituzionali.

Secondo il racconto di Enrico Folegnani, presidente dell’Associazione sportiva, Meloni si è comportata come una mamma qualsiasi, condividendo l’emozione dell’evento con gli altri genitori. “Ho visto una donna normale, coinvolta nel gruppo delle altre mamme del suo gruppo di danza”, ha raccontato.

Senza scorta e tra i genitori, tra selfie e sorrisi

Uno degli aspetti più sorprendenti, secondo Folegnani, è stato il fatto che la presidente del Consiglio sia arrivata senza scorta né barriere protettive:

“È arrivata senza guardie del corpo, senza persone attorno che le facessero da schermo. Ha stretto le mani a tutti, si è fatta avvicinare, ha risposto scherzosamente a chi le chiedeva foto”.

Il clima rilassato ha fatto sì che molti genitori si lasciassero andare:

“Nella hall tutti hanno mantenuto una certa distanza, ma una volta entrata in teatro ci si è sciolti. Tra selfie e sorrisi, c’è stato un bel momento di condivisione”, ha spiegato ancora Folegnani.

La solidarietà tra le mamme

L’evento ha mostrato un lato più personale di Meloni, lontano dalle dinamiche della politica. “Non so cosa votino le mamme della classe, ma fanno sempre del loro meglio per aiutarsi a vicenda. La maternità ti regala anche la vera solidarietà tra donne”, ha concluso il presidente dell’Associazione.

Una parentesi familiare per la premier, vissuta senza protocolli ufficiali e con la semplicità di una madre che assiste all’esibizione della figlia.