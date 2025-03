Shaila Gatta commenta la delusione per il televoto: “La finale la merito io”

L’ex velina si sfoga dopo l’esito del televoto: “Merito la finale, ma non mollo”

Lunedì 10 marzo 2025, durante una delle puntate più attese del Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata proclamata la terza finalista del programma, superando nel televoto Shaila Gatta, Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Con il 49,2% dei voti, Zeudi ha conquistato il posto in finale, mentre l’ex velina ha ottenuto un deludente 22,83%. La sua reazione, tuttavia, non si è fatta attendere, e Shaila ha subito espresso la sua frustrazione per l’esito del televoto, sentendosi costretta a commentare la sua esclusione dalla finale.

Le dichiarazioni di Shaila Gatta dopo la puntata

Dopo il risultato della serata, Shaila Gatta ha avuto modo di confrontarsi con il fidanzato Lorenzo Spolverato e di esprimere la sua delusione. L’ex velina, visibilmente scossa, ha dichiarato: “Ho subito tanto, merito di essere premiata. Da sportiva è una caduta, ma mi rialzo. So quanto valgo, so chi sono, certo che me lo merito”. Nonostante il colpo subito, Shaila non ha nascosto la sua determinazione a non arrendersi. “Un premio per dire ‘dai, ca**arola’. Evidentemente non devo calmarmi, il mio percorso è un altro”, ha aggiunto.

Riconoscendo la difficoltà del momento, Shaila ha voluto anche sottolineare che la sua personalità e il suo atteggiamento non sono mai stati facili da accettare per tutti. “Io sono nero, o ti piace o no”, ha affermato, spiegando che nella sua vita ha sempre scelto la strada più complessa e che, sebbene a volte sia apparsa aggressiva, ha sempre agito in risposta a ciò che ha ricevuto. L’ex velina ha poi concluso il suo sfogo con una riflessione sul suo percorso e la sua visione sportiva della competizione: “So quanto valgo, so chi sono, certo che me lo merito”.

Le aspettative di Shaila Gatta e le sue previsioni sul programma

Nel corso della conversazione con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha anche fatto delle previsioni riguardo alla finale del Grande Fratello. Pur riconoscendo le difficoltà del suo cammino, ha fatto sapere che, a suo parere, Zeudi Di Palma sarebbe la favorita per la vittoria finale. “Vince Zeudi il programma, qua te lo dico e te lo firmo”, ha affermato, anticipando una possibile vittoria per l’amica e compagna di percorso.

Nonostante la delusione, l'ex velina ha dato l'impressione di non aver perso la voglia di competere e di continuare a lottare per ciò che sente di meritare, restando determinata nel suo cammino, sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello.