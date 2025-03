18enne in moto con la fidanzata, ha un aneurisma, si schianta contro una macchina e muore, la fidanzata riporta una lieve ferita al naso

Un tragico destino ha colpito la famiglia di Jacopo Apolloni, un ragazzo di 18 anni originario di Roana, in provincia di Vicenza, che ha perso la vita dopo aver subito un aneurisma mentre era in sella alla sua moto. L’incidente, che ha scosso l’intera comunità, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, a Cittadella, nel Padovano. Il giovane, che si trovava a bordo del mezzo con la fidanzata, ha improvvisamente perso il controllo del motociclo, andando a schiantarsi contro una Jaguar di passaggio. Nonostante i tentativi dei medici, Jacopo è deceduto dopo 24 ore di agonia.

Un colpo di sfortuna fatale

Secondo le prime ricostruzioni, Jacopo stava riaccompagnando la fidanzata a casa, dopo aver trascorso una serata con gli amici. Quando il giovane ha accusato il malore improvviso, ha perso il controllo della moto, finendo per colpire un’auto guidata da un uomo di 33 anni. Il conducente, resosi conto della gravità dell’incidente, ha immediatamente chiamato il 118, che ha inviato i soccorsi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cittadella, ma le sue condizioni erano troppo gravi. Nonostante gli sforzi dei medici, Jacopo non ce l’ha fatta. La fidanzata, che viaggiava con lui, ha riportato solo una lieve ferita al naso, ma è stata comunque ricoverata per accertamenti.

La tragedia di una famiglia conosciuta a Roana

Jacopo Apolloni era molto conosciuto nella sua città natale. Appassionato di motori e di avventure, il giovane aveva anche un canale YouTube dove condivideva video delle sue esperienze. Frequentava il quarto anno di scuola presso l’Istituto Chilesotti di Thiene, dove si stava preparando a partire con la classe per un viaggio di istruzione a Roma. I suoi genitori hanno commentato il tragico evento con una nota di rassegnazione: “È stata una tragica fatalità, una cosa improvvisa e imprevedibile, come ci hanno detto i medici, che sarebbe potuta succedere in qualsiasi momento e per fortuna non ci sono state altre conseguenze”, hanno dichiarato. Nonostante il dolore per la morte del figlio, hanno espresso gratitudine per il fatto che Jacopo se ne sia andato dopo aver vissuto momenti felici con i suoi amici e la sua fidanzata. I funerali del giovane, come comunicato dalla famiglia, non si terranno prima di giovedì, in attesa che tutti i suoi compagni di scuola possano tornare dal viaggio a Roma e partecipare.